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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
31.03.2019 - 11:00, Son Güncelleme:

Şişli’de ortalık savaş alanına döndü

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İstanbul, Şişli’de cadde üzerinde seyir halinde olan genç sürücünün otomobiliyle önündeki taksiye çarpması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 1 kişi hafif şekilde yaralanırken, kazaya neden olduğu iddia edilen genç sürücü kısa süreli şok yaşadı.

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  • Şişli’de ortalık savaş alanına döndü
  • Şişli’de ortalık savaş alanına döndü
  • Şişli’de ortalık savaş alanına döndü
  • Şişli’de ortalık savaş alanına döndü
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Şişli Paşa Mahallesi Hasret Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halinde olan genç sürücüyle 34 VY 6737 plakalı otomobiliyle henüz bilinmeyen bir nedenle önünde seyreden taksiye çarptı.

Kontrolden çıkan taksinin önündeki diğer taksiye çarpması sonucu 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza sonucu taksideki sürücü kaşından ve ellerinden hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ayakta ilk müdahaleyi yaptı. Polis ekipleri ise kaza yerinde inceleme yaparak tutanak tuttu. Kazaya sebep olduğu iddia edilen genç sürücü ise kaldırıma çökerek kazanın şokunu atlatmaya çalıştı. 

“DÖNÜŞÜMÜ TAMAMLARKEN ARKADAN ‘PAT’ SESİ GELDİ”

Kazaya karışan taksi sürücüsü Hüseyin Uysal, “Ben cadde üzerinden sağa dönüyordum. Önümdeki taksici yavaşlayarak bana yol verdi. Onun arkasındaki de yol verdi, ben tam dönüşümü tamamlarken arkadan ‘pat’ sesi geldi. Sonra birbirimize vurduk zincirleme kaza meydana geldi. Öbür arkadaşların kafalarında hafif yaralanma var. Allah korudu, cana geleceğine mala gelsin” dedi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. 

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