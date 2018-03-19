Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Şişli'de misafir olarak gittiği evde öldürüldü...

    Şişli'de misafir olarak gittiği evde öldürüldü...

    Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İSTANBUL (DHA)
    19.03.2018 - 06:29 | Son Güncelleme:

    İstanbul Şişli'de misafir olarak gittiği evde silahlı saldırıya uğrayan Akın Ş. hayatını kaybetti. İddiaya göre, şüpheli 3 kişi silah seslerinin duyulmasının ardından koşarak binadan çıktı ve bindikleri otomobille kayıplara karıştı.

    Olay, Mecidiyeköy Mahallesi Yaşarbey Sokak’ta saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, halı yıkama fabrikası işleten Akın Ş. eşinin arkadaşlarının evine misafirliğe gitti. Daha sonra binadan silah sesleri duyuldu. Silah seslerinin duyulması üzerine vatandaşlar durumu polise bildirdi.

    Görgü tanıklarının iddiasına göre, binadan koşarak çıkan üç kişi bir otomobile binerek kayıplara karıştı. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Saldırıda ağır yaralanan Akın Ş.’ye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Akın Ş. hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Akın Ş.’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Bu sırada polis ekipleri ise olay yeri inceleme çalışması yaptı. Olayla ilgili soruşturma sürerken polis, silahlı 3 saldırganı yakalamak için detaylı çalışma başlattı.

    Etiketler: Şişli , cinayet , Mecidiyeköy , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri