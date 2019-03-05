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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fırat ALKAÇ / İSTANBUL
05.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Şişli’de ‘küskün seçmen’ buluşması

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Şişli’de ‘küskün seçmen’ buluşması

CHP İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Şişli’de küskün seçmene seslenerek “Bir an kızmış, öfkelenmiş, kendine başka bir yol seçmiş arkadaşlarımız olabilir. Arkadaşlarımız bir kez daha düşünüp, yol ayrımında değil yol birliğinde buluşmalılar” dedi.

Ekrem İmamoğlu, dün CHP Şişli belediye başkan adayı Muammer Keskin’in ‘Hayalimdeki Şişli Proje Tanıtım Buluşması’ toplantısına katıldı. Toplantıya Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, CHP milletvekilleri, siyasetçi Ercan Karakaş ve eşi sanatçı Müjde Ar’ın da aralarında bulunduğu yaklaşık 1000 kişi katıldı. İmamoğlu konuşmasında Şişli’deki seçmene şöyle seslendi:

Şişli’de ‘küskün seçmen’ buluşması

Müjde Ar

31 MART’A KOL KOLA

“Bir an kızmış, öfkelenmiş, kendine başka bir yol seçmiş arkadaşlarımız olabilir. Bugün itibarıyla, Şişli’den, anlamlı bir ilçeden, doğru bir merkezden çağrı yapıyorum. Zaman geç değildir. Arkadaşlarımız bir kez daha düşünüp, yol ayrımında değil, yol birliğinde buluşmalılar. 31 Mart’a kol kola yürümeliyiz. Halkın süreci tüm vicdanıyla, ahlakıyla, adaletiyle takip ettiğini görüyorum. 5 yıl görevini yapmış arkadaşım, 5 yıl görevini yapacak arkadaşıma yan yana oturarak görevi teslim ediyor. Hayri Bey’e (İnönü) teşekkür ediyorum.”
Şişli adayı Muammer Keskin ise açıklamasında ilçede 10 bin araç kapasiteli 31 adet otopark yapacakları sözünü vererek “Şişli’yi yeni yüzüne kavuşturacağız. İlçemize mahalle evleri, çok amaçlı salonlar, taziye evleri, kapalı pazaryerleri, çocuk oyun parkları kazandıracağız” dedi.

CİNDORUK’A ZİYARET

Ekrem İmamoğlu toplantının ardından siyasetçi Hüsamettin Cindoruk’u Beyoğlu’ndaki çalışma ofisinde ziyaret ederek desteklerinden dolayı teşekkür etti. Ekrem İmamoğlu ziyaretlerinin ardından İstiklal Caddesi’nde esnafı ziyaret etti. Trabzonsporlu bir taraftar grubu “Büyük başkan buraya eller havaya” sloganları attı. İmamoğlu daha sonra bir sokak müzisyeninden tulum ezgileri dinledi. 

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