Şişli’de ‘küskün seçmen’ buluşması
CHP İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Şişli’de küskün seçmene seslenerek “Bir an kızmış, öfkelenmiş, kendine başka bir yol seçmiş arkadaşlarımız olabilir. Arkadaşlarımız bir kez daha düşünüp, yol ayrımında değil yol birliğinde buluşmalılar” dedi.
Ekrem İmamoğlu, dün CHP Şişli belediye başkan adayı Muammer Keskin’in ‘Hayalimdeki Şişli Proje Tanıtım Buluşması’ toplantısına katıldı. Toplantıya Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, CHP milletvekilleri, siyasetçi Ercan Karakaş ve eşi sanatçı Müjde Ar’ın da aralarında bulunduğu yaklaşık 1000 kişi katıldı. İmamoğlu konuşmasında Şişli’deki seçmene şöyle seslendi:
Müjde Ar
31 MART’A KOL KOLA
“Bir an kızmış, öfkelenmiş, kendine başka bir yol seçmiş arkadaşlarımız olabilir. Bugün itibarıyla, Şişli’den, anlamlı bir ilçeden, doğru bir merkezden çağrı yapıyorum. Zaman geç değildir. Arkadaşlarımız bir kez daha düşünüp, yol ayrımında değil, yol birliğinde buluşmalılar. 31 Mart’a kol kola yürümeliyiz. Halkın süreci tüm vicdanıyla, ahlakıyla, adaletiyle takip ettiğini görüyorum. 5 yıl görevini yapmış arkadaşım, 5 yıl görevini yapacak arkadaşıma yan yana oturarak görevi teslim ediyor. Hayri Bey’e (İnönü) teşekkür ediyorum.”
Şişli adayı Muammer Keskin ise açıklamasında ilçede 10 bin araç kapasiteli 31 adet otopark yapacakları sözünü vererek “Şişli’yi yeni yüzüne kavuşturacağız. İlçemize mahalle evleri, çok amaçlı salonlar, taziye evleri, kapalı pazaryerleri, çocuk oyun parkları kazandıracağız” dedi.
CİNDORUK’A ZİYARET
Ekrem İmamoğlu toplantının ardından siyasetçi Hüsamettin Cindoruk’u Beyoğlu’ndaki çalışma ofisinde ziyaret ederek desteklerinden dolayı teşekkür etti. Ekrem İmamoğlu ziyaretlerinin ardından İstiklal Caddesi’nde esnafı ziyaret etti. Trabzonsporlu bir taraftar grubu “Büyük başkan buraya eller havaya” sloganları attı. İmamoğlu daha sonra bir sokak müzisyeninden tulum ezgileri dinledi.
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