Şişli’de korkutan yangın!
Şişli Halaskargazi Caddesi'nde bulunan 9 katlı bir binanın teras katında yangın çıktı. Yangın nedeniyle tek şeridi trafiğe kapatılan caddeyi siyah dumanlar kapladı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.
İstanbul Şişli Halaskargazi Caddesi üzerinde bulunan 9 katlı iş merkezinin çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
CADDEYİ DUMANLAR KAPLADI
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri gönderildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle caddeyi yoğun dumanlar kapladı. Binada mahsur kalanlar da itfaiye ekipleri tarafından binadan çıkarılıyor.
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