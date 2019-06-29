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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
29.06.2019 - 12:23, Son Güncelleme:

Şişli'de inanılmaz görüntü! Arabayı parçaladı, sadece izlediler...

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İSTANBUL Şişli’de sinir krizi geçiren bir kadın kendini kaybederek aracını parçaladı. O anlar ise kameralara yansıdı.

Meydana gelen olay, iddialara göre şöyle gerçekleşti. Dün akşam saatlerinde cadde üzerinde bulunan bir dişçiye gelen bir kadın henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sinir krizi geçirerek kendini kaybetti.

Caddeye inen kadın, birden otomobilini tekmelemeye başladı. Tekmelerle yorulan kadın daha sonra kopardığı silecekle aracının camlarını kırdı. Hızını alamayan öfkeli kadın otomobilin dikiz aynaları da parçaladı. Kendisini sakinleştirmeye çalışan vatandaşlarında üzerine yürüyen öfkeli kadın bir süre sonra yere yığıldı.

KAYDEDİLDİĞİNİ FARK EDEN KADIN TEHDİTLER SAVURDU

Kendini kaybeden kadının otomobili parçaladığı anlar, cep telefonu ve güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kadının otomobilin içinden büyük bir öfkeyle çıkarak dikiz aynasını kırdığı ve otomobili tekmelediği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Öfke nöbetinin birisi tarafından cep telefonuyla kaydedildiğini gören kadının çevresine tehditlerde savurduğu da görüldü.

 

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