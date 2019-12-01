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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL (DHA
01.12.2019 - 09:07, Son Güncelleme:

Şişli'de hareketli dakikalar... Kurşun yağmuruna tutuldu

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İstanbul Şişli'de seyir halindeki lüks cip ve otomobilin yanına yaklaşan başka bir otomobilden ateş açıldı. Otomobil ve cipe çok sayıda kurşun isabet ederken olayda bir kişi ağır yaralandı.

Şişli'de seyir halindeki cip ve otomobile kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldı. Kurşun yağmuruna tutulan cip ve otomobile çok sayıda kurşun isabet etti. Olayda bir kişi ağır yaralandı.

Olay, Büyükdere Caddesi, Mecidiyeköy istikametinde saat 05:00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bölgede bulunan bir eğlence mekanından iki otomobille çıkan kişilerin üzerine Büyükdere Caddesi üzerinde seyir halindeyken yanlarına yaklaşan başka bir otomobilden ateş açıldı.

BİR KİŞİ YARALANDI

Açılan ateş sonucu 34 GOL 63 plakalı cip kaldırıma çıkıp banklara çarptıktan sonra durabildi. 34 BTR 578 otomobil ise cadde üzerindeki taksilere vurmaktan son anda kurtuldu. Cam ve kapısına çok sayıda kurşun isabet eden cipte bulunan bir kişi, sırt, kol ve beline isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Olayı gerçekleştiren otomobil kaçarken yapılan ihbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri cip ve otomobilin çevresini güvenlik şeridi ile çevirerek otomobillerde bir süre inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Şişlide hareketli dakikalar... Kurşun yağmuruna tutuldu

 

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