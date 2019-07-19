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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)
19.07.2019 - 17:43, Son Güncelleme:

Şişli'de hareketli anlar

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Şişli'de hareketli anlar

ŞİŞLİ'de araç içinde maskeli ve silahlı 2 kişinin bulunduğunu görenler polis ekiplerine haber verdi. Polis ekiplerinin sıkı takibi sonucu silahlı ve maskeli iki kişi, yakalanarak gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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  • Şişlide hareketli anlar
  • Şişlide hareketli anlar
  • Şişlide hareketli anlar
  • Şişlide hareketli anlar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi, Sümbül Sokakta saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Irmak Caddesi üzerinde otomobilde maskeli ve silahlı iki kişiyi görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. Otomobilin izine Nurtepe Sosyal tesisleri civarında rastlayan ekipler, aracın plakasının değiştirildiğini fark etti.

ARACI KULLANAN SÜRÜCÜ MARKETE GİRİNCE POLİS HAREKETE GEÇTİ

Takibe başlayan ekipler, aracı kullanan şüphelinin bir süre sonra markete girdiğini görünce şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Polis ekipleri, araç içinde bulunan şüpheliye silah doğrultarak etkisiz hale getirdi, diğer şüpheli ise market içinde yakaladı. Şüpheli iki kişi kelepçe takılarak polis merkezine götürüldü. Araçta yapılan aramada 2 silah ve maske ele geçirildi. 

POLİS EKİPLERİ ŞÜPHELİLERE KELEPÇE TAKARAK GÖTÜRDÜ

Olayın görgü tanığı Bilal Filiz Fidanoğlu, “Şüphelilerin kullandığı araç market önünde durdu. Ardından da zırhlı polis aracı geldi. 3-4 tane polis ellerinde silahlarla şüphelileri kelepçe takarak götürdü. Polis şüphelilerin silahlı olduğunu söyledi. Polisin elinde silahlarla şüpheliye inin araçtan dediklerini duydum" dedi.


OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan, olay anı bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde polis ekiplerinin araçtaki şüpheliye silah doğrultarak gözaltına aldığı yansıyor. 

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