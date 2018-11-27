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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İSTANBUL (İHA)
27.11.2018 - 10:16, Son Güncelleme:

Şişli’de freni patlayan otomobil yatak odasına daldı

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Şişli’de freni patlayan otomobil yatak odasına daldı

Şişli’de freni patlayan otomobil yokuş aşağı kayarak bir dairenin yatak odasına daldı. Şans eseri olayda yaralanan olmazken, dairede ve otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi Tanır Sokak üzerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Sabah saatlerinde sokak üzerinde seyir halinde olan bir otomobilin freni patlayarak kaymaya başladı. Otomobilini durduramayan sürücü can havliyle kendini dışarı atarken kontrolden çıkan otomobil ise sokağın bitiminde bulunan dairenin yatak odasına daldı. Camı kırarak odaya dalan otomobilin askıda kaldığı görüldü. Kazanın meydana geldiği esnada odada kimsenin bulunmaması ise bir facia yaşanmasına engel oldu.

Arabanın bir anda kaydığını belirten sürücü İhsan Karaca, “Arabanın frenleri bir anda boşaldı. Maalesef talihsiz kaza meydana geldi. Tek tesellimiz kimsenin yaralanmaması oldu. İçeride bir kız kardeşimiz varmış. O esnada başka bir odadaymış. Çok şükür bir şey olmadı ona” ifadelerini kullandı.

"ŞİŞLİ BELEDİYESİ’NDEN BARİYER KOYMASINI İSTEDİK ANCAK BİZİ DİNLEMEDİLER"

Benzer kazaların yaşandığını ancak belediyenin önlem almadığını vurgulayan Karaca, "Benzeri kazalar burada defalarca yaşandı. Bariyer konmasını istedik. Biz de Şişli Belediyesi’nden bir önlem almasını istedik ancak bizi dinlemediler. Herhangi bir önlem alınmadı halen" dedi.

"TAŞINALI İKİ HAFTA OLDU, NEREYE GİDECEĞİZ BİLMİYORUM"

Kazanın olduğu esnada dışarıda olduğunu söyleyen daire sakini ise, “Hastanede çalışıyordum. Kız kardeşim beni aradı. Duyar duymaz geldim. Böyle bir manzarayla karşılaştım. Taşınalı daha iki hafta oldu. Kız kardeşim okumak için yanıma gelmişti. Ne yapacağız bilmiyorum” diyerek yaşadığı şoku dile getirdi.

Freninin patlaması sonucunda daireye dalan otomobil çekici yardımıyla olduğu yerden kaldırıldı.

Şişli’de freni patlayan otomobil yatak odasına daldı


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