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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)-
20.07.2019 - 16:50, Son Güncelleme:

Şişli'de feci kaza! Anne gözyaşları içinde kaldı

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İstanbul, Şişli'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil, kaldırımda yürüyen kadına çarptı. Savrulan otomobil daha sonra başka bir otomobile çarparak durabildi. Kazada 1'i ağır iki kişi yaralandı.

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  • Şişlide feci kaza Anne gözyaşları içinde kaldı
  • Şişlide feci kaza Anne gözyaşları içinde kaldı
  • Şişlide feci kaza Anne gözyaşları içinde kaldı
  • Şişlide feci kaza Anne gözyaşları içinde kaldı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kaza Şişli Hakkı Yeten Caddesi'nde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Hakkı Yeten Caddesi'nden Beşiktaş istikametine ilerleyen 34 AJ 1120 plakalı otomobilin sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hâkimiyetini kaybetti.


OTOMOBİL KALDIRIMDA YÜRÜYEN KADINA ÇARPTIKTAN SONRA SAVRULDU

Kaldırımında yürüyen kadına çarpan otomobil, savrularak seyir halindeki Oktay Yokuş'un kullandığı otomobile çarparak durabildi. Kazada otomobilin çarptığı kadın ağır yaralanırken kazaya neden otomobili kullanan sürücü ise araç içinde sıkıştı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. 

YARALILARA İLK MÜDAHALEYİ BEŞİKTAŞ TESİSLERİNDE GÖREVLİ DOKTOR YAPTI

Kazanın ardından yaralılara ilk müdahaleyi Beşiktaş Hakkı Yeten Tesislerinde görevli doktor yaptı. Daha sonra olay yerine gelen sağlık ekipler ağır şekilde yaralanan kadına dakikalarca kalp masajı yaptı. Yaralı kadın ve otomobili kullanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Otomobilin çarptığı kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayı haber alan yaralı sürücünün annesi panikle olay yerine oğlunun sağlık durumunu öğrenmeye çalıştı.

Ambulansa binerek oğlunun durumunu öğrenen kadını,  kızı sarılarak teselli etmeye çalıştı. Kazaya karışan otomobil sürücüsü Oktay Yokuş, "Yukarıdan gelen araç yüksek hızla gelirken aracın hakimiyetini kaybedince kaldırımda yürüyen kadına çarptı.  Otomobilin çarptığı kadın daha sonra çarpmanın şiddetiyle yola savruldu. Sürücü de yaralandı sonra geldi otomobil bana vurdu" dedi.

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