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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hakan KAYA - Hasan YILDIRIM/İSTANBUL (DHA)
24.09.2019 - 09:40, Son Güncelleme:

Şişli'de Faslı turiste kapkaç şoku

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Şişli'de Faslı turiste kapkaç şoku

İstanbul Şişli'de  7 aylık bebeği ve annesiyle gezmeye çıkan Faslı turist kapkaç şoku yaşadı. Bhusra Mena'nın yanına yaklaşan 4 kişi, kadının boynundaki altın kolyeyi kopararak ara sokaklara kaçtı. Olayın ardından çığlık atarak çevredekilerden yardım isteyen turisti vatandaşlar sakinleştirdi. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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  • Şişlide Faslı turiste kapkaç şoku
  • Şişlide Faslı turiste kapkaç şoku
  • Şişlide Faslı turiste kapkaç şoku
  • Şişlide Faslı turiste kapkaç şoku
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre annesi ve 7 aylık bebeğiyle gezmeye çıkan Fas uyruklu Bhusra Mena, yolda yürürken yanına 4 kişi yaklaştı. Şüphelilerden 3'ü çevreyi gözetlerken biri ise turistin boynunda isminin yazılı olduğu altın kolyeyi çekerek kopardı.

Altın kolyeyi alarak kaçan şüpheliler ara sokaklarda izlerini kaybettirdi. Olayın ardından çığlık atarak çevredekilerden yardım isteyen turisti vatandaşlar sakinleştirdi. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, şüphelilerin kaçtığı noktalardaki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alarak şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

"ÇIĞLIK DUYDUM"

Olayın ardından şok yaşayan Bhusra Mena, "Boynumda altın kolye vardı. 4 kişilerdi, boynumdaki ismimin yazıldığı altın kolyeyi kopararak kaçtılar" dedi. Çığlık seslerini duyunca yardıma geldiğini belirten ve ismini vermek istemeyen bir kişi "Ben burada esnafım. Birden çığlık ve bağırış duydum. Faslı komşumuzun boynundaki altın kolyeyi çalmışlar. Biz de çok üzüldük. Görseydik mani olurduk. Çığlıkları duyunca koştuk ama Dolapdere tarafına doğru kaçtılar" dedi.

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