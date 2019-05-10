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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
10.05.2019 - 11:58, Son Güncelleme:

Şişli'de esnafın kabusu oldular! Tehditleri şoke etti

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İstanbul Şişli'de bebekli kadının da bulunduğu çete, tırnakçılık yöntemiyle esnafı dolandırmaya çalıştı. Durumu fark ederek polise ihbarda bulunan esnaf ile çalışanlar tarafından iş yerinden çıkartılmak istenen kadınlar arasında arbede çıktı. Kadınların elbiselerini çıkartır gibi yaparak esnafa “soyunuruz” tehdidinde bulunması ve yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 23 Mart Cumartesi günü saat 13.30 sıralarında Şişli Fulya’da meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerindeki bir iş yerine giren bir kadın, esnafa dürüm almak istediğini söyledi.

Arkadaşları olduğunu ve ücretlerin ayrı ayrı ödeneceğini söyleyen kadının halinden şüphelenen esnaf da siparişin ücretini peşin istedi.

Kadının uzattığı 200 lirayı alan esnaf, ardından 14 lira sipariş ücretini alarak paranın üstünü kadına teslim etti. Tırnakçı kadın, o esnada parayı sayıyormuş gibi yaparak el çabukluğuyla 150 lirayı cüzdanının arkasına gizledikten sonra dürümü almaktan vazgeçtiğini söyledi.

Kadının paraları gizlediğini fark eden esnaf da paraları elinden geri alarak saydıktan sonra kadının dolandırıcı olduğunu düşünerek polis ekiplerine ihbarda bulundu. 

KADINLARLA ÇALIŞANLAR BİRBİRİNE GİRDİ

Esnaf parayı geri vermeyerek polis ekiplerini beklediği esnada tırnakçı kadın ve bebekli bir kadın ile 2 kadın, içeride taşkınlık çıkartmaya başladı. Bunun üzerine çalışanlar kadınları dışarıya çıkartmak istediği esnada arbede çıktı.

Tarafların tartışmanın ardından birbirine vurması üzerine işin içinden çıkamayacaklarını anlayan çeteden bebekli olan kadın, bu kez tişörtünü çıkartarak soyunmaya çalıştı. "Parayı vermezsen soyunuruz, bizi taciz ettiler” diyerek tehditte bulunan kadınlarla bir süre daha mücadele eden esnaf, ardından 200 lirayı geri verdi.

Parayı alan kadınlar hızla iş yerinden çıkarak kayıplara karıştı. Tüm bu yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. 

ESNAFI ÜSTÜNÜ ÇIKARTIP “SOYUNURUZ” DİYE TEHDİT ETTİ

Görüntülerde, tırnakçı kadın tek başına içeriye girerek sipariş veriyor. Kadından sipariş ücretini alan esnaf paranın üstünü geri veriyor. O esnada diğer çete üyeleri de içeriye girerek esnafın kafasını karıştırmaya çalışıyor.

Tırnakçı kadın esnafın verdiği paraların bir kısmını cüzdanının arkasına atıyor. Ancak paraları gizlediğini fark eden esnaf kadından paraları geri istiyor.

Kadının vermemesi üzerine esnaf paraları çekerek elinden alıyor. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine çalışanlarla kadınlar arasında arbede yaşanıyor. Arbededen sonra kadınlardan biri tişörtünü yukarıya çekerek göğüslerini gösteriyor. Daha sonra esnaf kasadan 200 lirayı geri vererek kadınların gitmesine izin veriyor. 

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