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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hakan KAYA-Şahin BOZKURT/DHA
31.07.2019 - 13:57, Son Güncelleme:

Şişli'de eşiyle kavga eden yaralı kadın gazetecilere tepki gösterdi

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ŞİŞLİ'de İranlı çiftin evde başlayan tartışması kavgaya dönüştü. Olayda hafif şekilde yaralanan Narges S. kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarının üzerine yürüyerek tepki gösterdi. Polis ekiplerine de zorluk çıkartan kadın güçlükle ambulansa alınarak hastaneye götürüldü.

Olay Şişli Meşrutiyet Mahallesi Melek Sokak'ta bulunan bir apartmanda saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İran uyruklu Narges S. eşiyle henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Narges S. vücudunun çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı. Apartman sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Narges S.'nin eşini ifadesi alınmak üzere polis aracına götüreceği sırada baygınlık geçirdi. Narges Ş'nin eşi ambulansla hastaneye götürüldü.

Olayın ardından sinir krizleri geçiren Narges S. ambulansa götürüleceği sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplarına da tepki gösterdi. Kadın polis ekiplerine de zorluk çıkarttı. Güçlükle ambulansa alınan yaralı kadın hastaneye sevk edildi.

"BİRBİRLERİNE ZARAR VERMİŞLER"

Mahalle sakini Mehmet Çakmak, "Çift arasında şiddetli bir geçimsizlik vardı.Daha önce de yaşamıştık bu olayları. Akşam da yine anlaşamadıklarından dolayı bazı olaylar olmuş. Birbirine zarar vermişler, bıçaklama olayı falan olmuş. Ambulans geldi polis ekipleri geldi. Çift ambulansla hastaneye götürüldü" dedi.

Şişlide eşiyle kavga eden yaralı kadın gazetecilere tepki gösterdi


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