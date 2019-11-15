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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Özgür EREN İSTANBUL (DHA)
15.11.2019 - 09:20, Son Güncelleme:

Şişli'de dehşet! Otomobilden kurşun yağdırdılar: Bir ölü

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İstanbul Şişli'de sokakta yürüyen iki kişiye, otomobilden ateş açıldı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, hastaneye kaldırılıp tedavi altına alınan yaralılardan Arap uyruklu kişi hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında bir taksi durağının önünde meydana geldi. Sokakta yürüyen Nuri Ö. ve ismi öğrenilemeyen Arap uyruklu bir kişiye otomobilden ateş açıldı. Vücutlarının çeşitli yerlerine kurşunlar isabet eden Nuri Ö. ile Arap uyruklu kişi ağır yaralanarak yere yığıldı.

11 el ateş açtığı tespit edilen saldırgan geldiği otomobille kaçarak izini kaybettirdi. Çevredekilerin bildirmesiyle sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Olayı haber alıp, olay yerine gelen bir yakını yaralının yanından bir an olsun ayrılmadı. Yaralılardan biri özel hastaneye diğeri ise Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan yaralılardan ismi öğrenilemeyen Arap uyruklu kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olay yerinde ve çevresinde bir süre incelemelerde bulundu.

Kaçan saldırganın eşkali için çevredeki güvenlik kameraları incelendi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. Silah seslerini duyan Halit Yaman, "Arabamı park edip aşağıya indim. Maçın heyecanında herhalde havaya ateş ediyorlar zannettim. Sonra baktım ki birilerini vurmuşlar. Söylediklerine göre durumları ağırmış" dedi.

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