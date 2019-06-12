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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM / DHA
12.06.2019 - 13:13, Son Güncelleme:

Şişli'de dehşet anları! 350 bin liralık silahlı gasp…

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İstanbul Şişli'de motosikletli iki kişi, bankadan çıkarak otomobile binen kişileri bir süre takip ettikten sonra otomobili silah doğrultarak durdurdu. Havaya ateş açan şüpheliler otomobilde bulunan yaklaşık 350 bin lirayı alarak kayıplara karıştı.

Olay, Şişli Bomonti Tünel çıkışı, Sultan Sokak girişinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre motosikletli iki kişi, gayrimenkul almak için Beşiktaş'taki bir bankadan para çeken iki kişiyi takibe aldı. Otomobili bir süre takip eden motosikletli iki şüpheli, otomobilin önünü Bomonti Tüneli çıkışı Sultan Sokakta kesti. Havaya ateş açan şüpheliler silahı araçta bulunanlara doğrultarak araçta bulunan içinde yaklaşık 350 bin lira olan çantayı gasp etti. Şüpheliler daha sonra olay yerinden kaçtı.

ÇEVREDEKİLER BÜYÜK PANİK YAŞADI

Bu sırada çevrede bulunanlar ise büyük panik yaşadı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine güvenlik şeridi çeken ekipler araç içinde ve çevrede delil incelemesi yaptı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Şişlide dehşet anları 350 bin liralık silahlı gasp…


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