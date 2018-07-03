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    ÅžiÅŸli'de CHP'li eski vekili ÅŸaÅŸÄ±rtan olay

    Ersan SAN/Ä°STANBUL, (DHA)Â
    03.07.2018 - 13:11 | Son GÃ¼ncelleme:

    ÅžÄ°ÅžLÄ°'de Ã§alÄ±ÅŸÄ±r haldeki otomobil iÃ§erisinde baygÄ±n bulunan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ye CHP eski milletvekili Mehmet Sevigen yardÄ±m etti. Bir sÃ¼re sonra kendine gelen sÃ¼rÃ¼cÃ¼, aracÄ±nÄ± yol ortasÄ±nda bÄ±rakarak olay yerinden kaÃ§tÄ±.

    Haberin diÄŸer fotoÄŸraflarÄ± için tÄ±klayÄ±n
    • Eski milletvekilinin baygÄ±n bulduÄŸu sÃ¼rÃ¼cÃ¼ ayÄ±lÄ±nca kaÃ§tÄ±
    • Eski milletvekilinin baygÄ±n bulduÄŸu sÃ¼rÃ¼cÃ¼ ayÄ±lÄ±nca kaÃ§tÄ±
    • Eski milletvekilinin baygÄ±n bulduÄŸu sÃ¼rÃ¼cÃ¼ ayÄ±lÄ±nca kaÃ§tÄ±
    • Eski milletvekilinin baygÄ±n bulduÄŸu sÃ¼rÃ¼cÃ¼ ayÄ±lÄ±nca kaÃ§tÄ±

    Olay, DarÃ¼laceze Caddesi Ã¼zerinde saat 11.00 sÄ±ralarÄ±nda meydana geldi. CHP Eski milletvekillerinden Mehmet Sevigen aracÄ±yla ÅžiÅŸli istikametine giderken cadde ortasÄ±nda bir aracÄ±n durduÄŸunu ve sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n baygÄ±n halde olduÄŸunu gÃ¶rÃ¼nce durumu polise bildirdi. Bir yandan da baygÄ±n sÃ¼rÃ¼cÃ¼yÃ¼ kendine getirmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. BaygÄ±n sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n aracÄ±nÄ± stop eden Sevigen, otomobilin anahtarÄ±nÄ± da aldÄ±. VatandaÅŸlarÄ±n uzun uÄŸraÅŸlarÄ± sonucu kendine getirilen sÃ¼rÃ¼cÃ¼ ne olduÄŸu anlaÅŸÄ±lmadan olay yerinden kaÃ§tÄ±.

    Mehmet Sevigen "Ben yoldan geÃ§iyordum. BazÄ± sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler durmuÅŸtu. 'BaygÄ±n biri var' diye baÄŸÄ±rÄ±yorlardÄ±. Ben de aracÄ±mdan inerek yardÄ±mcÄ± olmak istedim. 'Hasta mÄ±, sarasÄ± mÄ± var?' diye. ArkadaÅŸlarla sÃ¼rÃ¼cÃ¼ye mÃ¼dahale ettik. AracÄ± stop ederek anahtarÄ±nÄ± aldÄ±k.Herhangi bir kazayÄ± Ã¶nlemek iÃ§in aracÄ±n arkasÄ±nda Ã¶nlem aldÄ±k. Polisi aradÄ±k. SÃ¼rÃ¼cÃ¼ kendine geldikten sonra kaÃ§arak uzaklaÅŸtÄ±.Biz de polise anahtarÄ±nÄ± teslim edeceÄŸiz " dedi.

    Olay yerine gelen polis ekipleri cadde Ã¼zerindeki araÃ§ta arama yaptÄ±. Otomobilin kiralÄ±k olduÄŸu ve bir gÃ¼n Ã¶nce kiralandÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi. Otomobil, Ã§ekici ile otoparka Ã§ekildi.

    Â Polis, kaÃ§an sÃ¼rÃ¼cÃ¼ye ulaÅŸmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.

    Etiketler: bayÄ±lan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ , son dakika , haberler
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