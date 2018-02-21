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    Şişli'de çalıştıkları evden 3,5 milyon değerinde ziynet eşyası çaldılar

    AA
    21.02.2018 - 13:59 | Son Güncelleme:

    Şişli'de bir evden 3,5 milyon lira değerindeki ziynet eşyası çalınması olayına ilişkin, 5'i bu evde çalışan olmak üzere 6 kişi yakalandı.

    Alınan bilgiye göre, 17 Şubat'ta Harbiye Mahallesi'nde ikamet eden Leyla Ç'nin evinden piyasa değeri 3 milyon 500 bin lira olan ziynet eşyaları çalındı.

    Şikayet üzerine Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

    Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, Leyla Ç'nin evinde çalışan ve bir süre önce işten ayrılan Türkmenistan Uyruklu Narjemal B'nin elinde çantayla olay yerinden ayrıldığı görüntüye ulaştı.

    Polis, şüphelinin ziynet eşyalarının bulunduğu çantayı Beykoz'da bir adrese götürdüğünü belirledi. Polis ekiplerince düzenlenen baskınla Narjemal B. ve birlikte yaşadığı Ali U'yu gözaltına aldı.

    Emniyetteki ifadeleri doğrultusunda Beykoz'daki adrese düzenlenen operasyonla ziynet eşyaları ele geçirildi.

    Ekipler, yaptığı çalışmada Leyla Ç'nin evinde çalışan 4 kişinin soygunu birlikte planladığını belirledi. Olaya karışan 4 kişi de gözaltına alındı.
    Gözaltındaki 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

    Etiketler: Şişli , soygun , Polis , son dakika
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