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    ÅžiÅŸli'de bu sabah... Polis nereyi arasa silah Ã§Ä±ktÄ±!

    Ersan Â SAN-Ã–zgÃ¼r EREN/Ä°STANBUL, (DHA)Â
    01.07.2018 - 11:23 | Son GÃ¼ncelleme:

    Ä°STANBUL ÅžiÅŸli'de Ã¶zel harekat ve polis helikopterinin destek verdiÄŸi operasyonda ev, araÃ§, kiÅŸi ve iÅŸ yerleri didik didik arandÄ±. Aramalarda bir kadÄ±nÄ±n evinde 6 ruhsatsÄ±z pompalÄ± tÃ¼fek ele geÃ§irildi.Â 

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    • ÅžiÅŸlide operasyon
    • ÅžiÅŸlide operasyon
    • ÅžiÅŸlide operasyon
    • ÅžiÅŸlide operasyon

    ÅžiÅŸli Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri dÃ¼n Ã¶ÄŸlen saatlerinde KuÅŸtepe'ye helikopter ve Ã¶zel harekat destekli Â asayiÅŸ operasyonu dÃ¼zenledi. Mahalleye baskÄ±n yapan polis ekipleri ÅŸÃ¼pheli gÃ¶rÃ¼len kiÅŸiler durdurularak Ã¼st aramasÄ± ve GBT kontrolÃ¼ yaptÄ±. Sokak aralarÄ±nda seyir halindeki araÃ§larda durdurulup sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler ve araÃ§larda arama yapÄ±ldÄ±. ÅžÃ¼pheli gÃ¶rÃ¼len bir araÃ§ iÃ§erisinde bulunan 'AteÅŸ dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼' yazÄ±lÄ± beyzbol sopasÄ±na el konuldu.Â 

    KAHVEHANEDE ARANMADIK YER KALMADI

    Mahalledeki bir kahvehaneyede giren polis ekipleri buradaki kiÅŸilerin Ã¼zerinde ve kahvehanede araÄ±madÄ±k yer bÄ±rakmadÄ±. Sokakta ÅŸÃ¼pheli gÃ¶rÃ¼len kadÄ±nlarda GBT ve Ã¼st aramasÄ±nda geÃ§irildi. AsayiÅŸ operasyonuna polis helikopteri de havadan destek verdi.

    POLÄ°S EVDE NEREYÄ° ARASA SÄ°LAH BULDU

    Ã–zel harekat polisleri eÅŸliÄŸinde daha Ã¶nceden tespit edilen bir kadÄ±nÄ±n oturduÄŸu evde arama yapan polis ekipleri evin Ã§eÅŸitli yerlerinde gizlenmiÅŸ ruhsatsÄ±z biri av tÃ¼feÄŸi 6 adet pompalÄ± tÃ¼fek 23 dolu fiÅŸek ve 3 ÅŸarjÃ¶r ele geÃ§irdi. KadÄ±n polis tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±narak polis merkezine gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

    POLÄ°S HELÄ°KOPTERÄ° HAVADAN DESTEK VERDÄ°

    Polis helikopterinin de destek verdiÄŸi Â operasyonda 6 adet ruhsatsÄ±z Â uzun namlulu silah, 2 adet ruhsatsÄ±z tabanca, bir miktar uyuÅŸturucu madde, 23 dolu fiÅŸek, Ã§ok sayÄ±da kesici ve delici alete el konurken 2'si kadÄ±n toplam 5 kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi. ÅžiÅŸli Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n ilÃ§e genelindeki operasyonlarÄ±nÄ±n devam edeceÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

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