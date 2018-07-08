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    Şişli'de az önce başladı! Sokaklar didik didik aranıyor

    Hürriyet Haber
    08.07.2018 - 16:12 | Son Güncelleme:

    Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Kuştepe başta olmak üzere tüm sokak ve caddelerde genel asayiş uygulaması başlatıldı.

    Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Kuştepe başta olmak üzere tüm sokak ve caddelerde genel asayiş uygulaması başlatıldı. Şişli'de 15.00 ile 18.00 saatleri arasında yapılacak olan genel asayiş uygulamasında, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü, Havacılık Şube Müdürlüğü ve Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de görev alacak. Genel asayiş uygulaması kapsamında, önceden belirlenen bazı iş yeri ve adresler ile tüm cadde ve sokaklarda didik didik aranıyor.

     

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