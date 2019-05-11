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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
11.05.2019 - 18:54, Son Güncelleme:

Şişli'de aracıyla dehşet saçmıştı! Flaş gelişme

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Şişli’de arkadaşlarıyla yolun karşısına geçen genç kıza çarpan ardından da kendisini durduran polis memurunun üzerine sürerek kaçan sürücü, sivil trafik polisi tarafından yakalandı. Gözaltına alınarak aracına el konulan sürücüye 705 lira idari para cezası kesildi. Kaza anı ve sürücünün polisin üzerine sürmesi güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Şişli Esentepe Büyükdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte yolun karşısına geçmek isteyen 22 yaşındaki İrem U.’ya 34 SA 3253 plakalı cip ile seyir halinde olan S.H. çarptı. Çarpmanın etkisiyle genç kız metrelerce havalanarak takla attıktan sonra yere düşerek yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kızı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Genç kızın durumunun ağır olduğu, yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

CİPİ POLİS MEMURUN ÜZERİNE SÜREREK KAÇTI

Olayın ardından ekipler kaza yerinde inceleme yaptığı esnada aracına binen sürücü gitmek istedi. Ancak olay yerindeki polis memuru gitmesine izin vermedi. Bunun üzerine sürücü S.H., vatandaşların gözü önünde, aracı önünü kesen polisin üzerine sürerek olay yerine kaçtı. Sürücünün memurun üzerine aracı sürdüğü o anları ve kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, genç kız arkadaşlarıyla yolun karşısına geçerken cip çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle havalanarak takla atan genç kız yere düşerek yaralanıyor. Sürücü ise durarak bekliyor. Diğer bir görüntüde genç kıza ambulansa taşınırken, sürücü cipine biniyor. Polis memuru ise gitmesine izin vermiyor. Sürücü buna rağmen memurun üzerine sürerek kaçıyor.

ARACI MEN EDİLEREK PARA CEZASI KESİLDİ

Olayların ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipleri Amirliği görevlileri, plakası belirlenen S.H.’yi kıskıvrak yakaladı. Şubeye götürülen sürücüye, “görevli memurun uyarı işaretleri uymamak” maddesinden 235 lira, “trafiği aksatacak şekilde şerit değiştirmek” maddesinden 235 lira, “yetkililer gelinceye kadar veya bunların iznini almadan kaza yerinden ayrılmak” maddesinden ise 235 lira olmak üzere toplamda 705 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca sürücünün aracı, güvenlik nedeniyle otoparka alındı. İşlemleri tamamlanan sürücü, adli işlemleri yapılmak üzere Şişli Asayiş Büro Amirliğine sevk edildi. Ters kelepçelenerek sevk edilen sürücü, emniyetten çıkışta taşkınlık çıkartmaya çalıştı.

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