Şişli'de akılalmaz kaza! Çelik halattan koptu, kadını yaraladı...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriŞişli'de akılalmaz kaza! Çelik halattan koptu, kadını yaraladı...
GeriGündem Şişli'de akılalmaz kaza! Çelik halattan koptu, kadını yaraladı...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/DHA
Haber Giriş: 16.10.2019 - 11:33, Son Güncelleme:

Şişli'de akılalmaz kaza! Çelik halattan koptu, kadını yaraladı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Şişli'de akılalmaz kaza! Çelik halattan koptu, kadını yaraladı...

ŞİŞLİ’de kaza yapan araç çekiciyle kaldırılmaya çalışıldığı sırada çekicinin çelik halatı koptu. Çelik halattan kopan parça o sırada yolda yürüyen bir kadını başından yaralarken çekiciden kayan araç ise Osmanbey Metro durağındaki yolcu asansörünün bulunduğu bölümüne girdi.

Kaza Şişli Halasgargazi Caddesi Osmanbey Metro durağında saat 08.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 34 DL 1951 plakalı minibüsü yol kenarına park eden Mehmet Çalık, el frenini çekmeyi unutarak araçtan indi. Araç bir süre kaydıktan sonra kaldırıma çarparak durabildi. Aracı hareket ettiremeyen sürücü Mehmet Çalık, aracı kurtarmak için çekici çağırdı.

ÇELİK HALATTAN KOPAN PARÇA KADINI YARALADI

Kaza yerine gelen çekici minibüse çelik halat bağlayarak kurtarmaya çalıştı. Bu sırada çelik halatın kopması sonucu halattan kopan parça yolda yürüyen bir kadının başına çarparak yaraladı. Minibüs ise çekiciden kayarak Osmanbey Metro durağındaki yolcu asansörünün bulunduğu bölümüne girdi. O sırada asansörün bulunduğu alanda yolcu olmaması ise olası bir faciayı önledi. Yaralı kadın ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza yapan minibüs ise olay yerine gelen başka bir çekici tarafından götürüldü.

Kazanın ardından olay yerine gelen şirket görevlisi Fatih Demir, "Bizim şirketin aracı, bu araç park halindeyken araç kaymış kaldırıma vurmuş. Sürücü de araca zarar gelmesin diye çekici çağırmış. Çekici çekerken halat kopmuş sanırım araç geri kayarak buraya girmiş. O sırada yoldan geçen bir kadın da başından yaralanmış" dedi.

Şişlide akılalmaz kaza Çelik halattan koptu, kadını yaraladı...

Şişlide akılalmaz kaza Çelik halattan koptu, kadını yaraladı...

Şişlide akılalmaz kaza Çelik halattan koptu, kadını yaraladı...


  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Terör örgütüne operasyon! 11'i yakalandı
Beyin cerrahı 8.kattaki evinin balkonundan düştü!
FETÖ kumpas kurmuştu... Cezaevinden ‘Barış Pınarı Harekâtı’na
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Münbiç’te sadece etiket değişiyor'