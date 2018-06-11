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    Şişli'de 3 halk otobüsü çarpıştı: Yaralılar var

    Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA
    11.06.2018 - 12:36 | Son Güncelleme:

    İstanbul Şişli'de 3 özel halk otobüsünün karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı. Faciadan dönülen anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenirken, vatandaşlar şoförünün uyuduğunu iddia etti.

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    • Şişlide otobüs kazası
    • Şişlide otobüs kazası
    • Şişlide otobüs kazası
    • Şişlide otobüs kazası

    Kaza, Şişli Halaskargazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 12.00 sıralarında Pangaltı'dan Taksim'e seyir halinde olan 34 EH 5698 plakalı özel halk otobüsü şoförü, aynı istikamette seyir halinde bulunan 34 VYH 32 plakalı özel halk otobüsüne çarptı.

    Çarpmanın şiddeti ile direksiyon hakimiyetini kaybeden 34 VYH 32 önde seyir halinde bulunan başka bir özel halk otobüsüne çarptı. 3 otobüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi hafif yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra tedavi amaçlı çevre hastanelere kaldırıldı.

    'ŞOFÖR UYUDU' İDDİASI

    İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kazaya sebebiyet verdiği iddia edilen şoföre ve kazaya karışan diğer otobüs şoförlerine alkol muayenesi yaptı. Daha sonra sürücüler ifadeleri alınmak üzere karakola götürülürken, kaza sırasında otobüs içerisinde bulunan bir vatandaş da şoförün uyuduğunu iddia etti.
    Öte yandan, kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken, polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

    Etiketler: halk otobüsü kaza , son dakika , haberler
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