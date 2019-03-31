Şişli seçim sonuçlarında son durum! İşte gelen ilk oy oranları...
Türkiye bugün sandık başına gitti. 54 milyon seçmen, 194 bin 390 sandıkta oy kullandı. İşte seçim sonucunun en çok merak edildiği ilçelerin başında gelen Şişli'de seçim sonuçları ve oy oranları...
Anadolu Ajansı'nın verilerine İstanbul'un Şişli ilçesinde Millet İttifakı'nın adayı Muammer Keskin önde giderken CHP'den DSP'ye geçen Mustafa Sarıgül ise ikinci sırada yer alıyor.
Saat 19.52'de güncellenen sonuçlara göre sandıkların %16.69'u açılmış durumda...