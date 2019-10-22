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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
22.10.2019 - 16:41, Son Güncelleme:

Şişli metrosundaki feci olayın ayrıntıları çıktı

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Şişli metrosundaki feci olayın ayrıntıları çıktı

Şişli - Mecidiyeköy metrosunda tren geldiği esnada raylara atlayan genç kadın hayatını kaybetti. Genç kadının cenazesi incelemelerin ardından kaldırılırken, çantasından ailesinin sevgilisiyle evlenmesine izin vermediğini anlatan ve “Çocuğum sana emanet ona iyi bak” yazan intihar notu çıktı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Yenikapı-Hacıosman metrosu Şişli Mecidiyeköy istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süre önce eşinden boşanan 22 yaşındaki Gizem Y., küçük kız çocuğuyla birlikte yaşamaya başladı. Genç kadın hayatını bu şekilde sürdürürken yeni biriyle tanışarak sevgili oldu.

Bir süre sonra Gizem Y., erkek arkadaşını ailesiyle tanıştırmak ve onunla evlenmek istedi. Ancak genç kadının ailesi, sevgilisiyle evlenmesine karşı çıktı. Bu nedenle bunalıma girdiği iddia edilen genç kız, bugün geldiği Mecidiyeköy metrosunda tam tren geldiği esnada raylara atladı.

Makinistin son anda fark ettiği ancak duramadığı öğrenildiği olayda genç kadın hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, trenin altında sıkışan genç kadını yapılan çalışmaların ardından çıkarttı. Sağlık ekipleri Gizem Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından Mecidiyeköy metro istasyonu görevliler tarafından boşaltıldıktan sonra güvenlik şeridi çekilerek kullanıma kapatıldı.

“Çocuğum sana emanet ona iyi bak”

Olay yerine gelen inceleme ekiplerinin ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Gizem Y.’nin cenazesi, cenaze aracıyla incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan genç kadının çantasını inceleyen ekipler, bir intihar notuna ulaştı. Genç kadının bıraktığı notta, sevgilisi ve ailesiyle aralarında geçenleri yazdığı ve son olarak notun altına da “Çocuğum sana emanet ona iyi bak” dediği ortaya çıktı.
Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.

Şişli metrosunda feci olay
Şişli metrosunda feci olay
Metro'da raylara atlayan kadın intihar etti
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