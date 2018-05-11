Şişli Etfal taşınıyor

Hastane, Seyrantepe ve Sarıyer Çayırbaşı’nda yapılan iki yeni hastaneye yerleşecek. Hastane personeli, hasta ve hasta yakınları hastanenin yerinde yeniden yapılanması talebiyle imza kampanyası başlattı.



Çayırbaşı’ndaki hastaneye taşınma faaliyeti 11 Haziran’dan itibaren başlayacak. Kadın hastalıkları ve doğum, çocuk hastalıkları ve sağlığı ile ve çocuk cerrahisi kliniklerine 11 Haziran itibarıyla Sarıyer-Çayırbaşı Hastanesi binasına taşınması ile ilgili yazı tebliğ edildi. Seyrantepe’ye taşınma ise kasım ayında olacak.



Sultan II. Abdülhamid’in kurduğu hastanenin yerinde yeniden yapılmasını isteyenler dün bahçesinde toplandı ve boşalan yerlere tekrar hastane yapılmamasıyla ilgili kaygılarını dile getirdi. İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, “Buradaki deprem tehlikesi 20 yıldır var. Çalışanlar bunca yıldır bu tehlike altında çalıştı ve binalara en ufak destek yapılmadı. Yenilenme projeleri yapılmış fakat hayata geçirilmemiştir. Bu hastanenin yerinde, yeniden yapılandırılması mümkün. Bunların çaresi aranmadan, hastanenin bir butik irtibat bürosu haline getirilmesi çok yanlış” dedi.



YERİNE AVM OLMAYACAK SÖZÜ VERDİ

İSTANBUL Sağlık İl Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Hürriyet’e, “Şişli Etfal Hastanesi’ni kapamıyoruz. Eski binaları yenileyeceğiz. İhale şartnamesi hazırlıyoruz. 1899’daki binaların benzeri bir yapılaşma düşünüyoruz. Eski bina olarak sadece bir saat kulesi var bahçede. Diğer tüm binalar yıkılacak. Taşınmayla Şişli Etfal’den iki tane daha Şişli Etfal Hastanesi yapacağız. Toplam 3 Şişli Etfal Hastanesi olacak” diye konuştu. Memişoğlu hastanede yaptığı toplantıda da hastane yerine AVM yapılmayacağı sözünü verdi.