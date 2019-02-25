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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İSTANBUL (İHA)
25.02.2019 - 11:52, Son Güncelleme:

Şişli Beledyesi’nde işçiler iş bırakma eylemine başladı

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Şişli Beledyesi’nde işçiler iş bırakma eylemine başladı

Şişli Belediyesi temizlik işçileri, maaşlarının söz verilen tarihte ödenmediği gerekçesiyle çöpleri toplamama eylemi başlattı. Belediyenin diğer müdürlüklerinde de iş bırakan personel belediye binası önünde toplandı.

Şişli Belediyesi’nde uzun süredir yaşanan kriz gün geçtikte büyümeye devam ediyor. Temizlik işçileri başta olmak üzere maaşını alamadıkları gerekçesiyle çok sayıda belediye çalışanı iş bırakma eylemi yapıyor. Daha önceki görüşmelerde söz verilen tarihte maaşlarını alamayan temizlik işçileri ilçedeki çöpleri toplamama kararı aldı.

“BU KARDA KIŞTA BU KADAR İŞÇİYİ MAĞDUR ETMEYİN”

Belediye binası önünde toplanan personel “Hak, emek, alın teri parçalanarak ödenmez. Maaşlarımızı zamanında istiyoruz” yazılı pankart açıp slogan attı. İş bırakma eylemi yapan personel adına açıklama yapan DİSK 3 No'lu Şube Başkanı Zeynel Yiğit belediye yönetimine seslenerek maaşlarının ödenmesini istedi. Verilen sözlerin tutulmaması üzerine eylem yaptıklarını ifade eden Yiğit, “12 gün önce belediyenin önünde sessiz bir oturma eylemi yaptık maaşlarımızı alamadığımız için. Ayın 22’sinde maaşlarını yatacak dediler. Verdikleri tarihte de sözlerini tutmadıkları için dün geceden beri Şişli’de temizlik başta olmak üzere belediyenin diğer müdürlüklerinde de işi bıraktık. Biz maaşlarımızı istiyoruz, lütfen maaşlarımızı yatırın. Bu karda kışta bu kadar işçiyi mağdur etmeyin” dedi.

“BAŞKAN DUYDUĞUMUZA GÖRE AMERİKA’YA GİTMİŞ”

CHP yönetimine de çağrıda bulunan Yiğit, sadece sosyal medya üzerinden yapılan açıklamaların çözüm getirmeyeceğini vurguladı.

Yiğit devamla şöyle konuştu, “Belediye başkanı şu an burada yok diyorlar. Duyduğumuza göre Amerika’ya gitmiş. Gelip gelmediğini de bilmiyoruz. Belediyedeki muhatap sorununu çözmesini bu partinin büyüklerinden bekliyoruz, tweet atmasınlar gelsinler bu işçilerin maaştan kaynaklı yaşadıkları sıkıntıları birlikte çözelim. Ama bunu da yapmıyorlar, bizi başka bir tartışmaya çekmeye çalışıyorlar. Biz öyle bir tartışmasının içinde olmayacağız işçiler olarak. Biz bugün burada Şişli’de çalışan işçiler olarak yalnızca ödenmeyen maaşlarımızın ödenmesini istiyoruz. Kısa ve öz, bunun hiçbir tarafa çekilmemesini istiyoruz.”

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