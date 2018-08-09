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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Gündem
AA
09.08.2018 - 14:21, Son Güncelleme:

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün koruması tutuklandı

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Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün koruması tutuklandı

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işlediği gerekçesiyle gözaltına alınan ve Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün koruması olduğu iddia edilen Mehmet Ali B, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve emniyet görevlilerince Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Mehmet Ali B, dosyasının savcılıkça incelenmesinin ardından tutuklama istemiyle nöbetçi İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

TWEET'LER 2015 YILINA AİT

Hakimlikçe sorgulanan Mehmet Ali B, savunmasında, hayatı boyunca kimseye küfür etmediği, Twitter'i uzun zamandır kendisinin kullanmadığı ve kaldı ki seçilmiş bir cumhurbaşkanına küfür etmesinin söz konusu olamayacağı beyanında bulundu.

Şüpheli B, "Ben 3 yıldır Twitter kullanmıyorum. Tweetlerin tarihi 2015 Mayıs gözüküyor. Üzerinden 3 yıl geçtikten sonra ortaya çıkan şeylerdir bunlar. Ben bedelli askerlik yapacaktım. Başvuru yapamayacağım, evlenme arefesindeyim. Twitter adresim bir mail adresine tanımlıdır. Bu mail adresini fiilen kullanırım. Twitter'a erişememeye başlamadan önce 4 bine yakın takipçim vardır. Sonra takipçilerim yarı yarıya düştü. Aslında ben bununla ilgili başvuru yapacaktım ama yapmadım. Sonra avukatım bu haberleri görünce 'biz yapalım' dedik, gözaltına alındığım için yapamadık. Benim işime de son verildi." ifadelerini kullandı.
Sorgunun ardından kararını açıklayan nöbetçi hakimlik, şüphelinin, aktif görünen ve hacklendiği iddia edilen bir hesapla ilgili 3 yıldır herhangi bir adli merciye veya hesap sağlayıcıya başvurmamasının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu belirterek, şüphelinin iş akdinin bu olayın ortaya çıkmasından sonra sona erdirildiği, teknik detaylarla ilgili araştırmaların ve IP tespitiyle ilgili çalışmanın yapılmadığı ve korumalı olduğu belirtilen bu hesapla ilgili şüphelinin delilleri karartma ihtimalinin bulunduğu hususlarının değerlendirildiğini bildirdi.

Nöbetçi hakimlik, şüpheli Mehmet Ali B'nin suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesinin varlığı, öngörülen cezanın alt ve üst sınırı, kaçma ihtimaline göre, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanmasına hükmetti.

Bu arada Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, konuyla ilgili Twitter hesabından "Belediye personelimizin cumhurbaşkanına ve devlet büyüklerine sosyal medyadan hakaret ettiği tespit edilmiştir. Eleştiri ve hakareti birbirine karıştırmak, seçilmişlere karşı uygunsuz dil kullanmak asla kabul edebileceğim bir şey değildir. Kamuoyuna duyurulur." mesajını paylaşmıştı.

 

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