Sisle gelen hain saldırı: 4 şehit
Hakkâri’nin Çukurca ilçesinin Irak sınırında, sisli havayı fırsat bilen PKK’lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada 4 asker şehit oldu, 6 asker de yaralandı. Şehit acısı Ankara, Kırıkkale, Giresun ve Iğdır’a düştü.
ÇUKURCA ile Yüksekova ilçeleri arasındaki Seriveri bölgesinde operasyonlarını sürdüren güvenlik güçlerine, önceki akşam PKK’lı teröristlerce ateş açıldı. Çıkan çatışmada sözleşmeli erler Erhan Çiyapul (22), Şevket Çetin (27), Yener Kırıkçı (26) ve Murat Şahin (25) şehit oldu. 6 asker de yaralandı. Yaralı askerler, çatışma bölgesinden helikopterle alınarak hastanelere kaldırıldı. Operasyonlar devam ederken Hakkâri Valisi İdris Akbıyık, dün sabah İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk’le birlikte Hakkâri Devlet Hastanesi’nde tedavileri süren yaralı askerleri ziyaret etti. Vali Akbıyık, yaralılardan birinin Van’a sevk edildiğini belirtti. Yaralı askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade eden Akbıyık şehit ailelerine de başsağlığı dileğinde bulundu.
Saldırıda şehit olan askerler için dün önce Hakkâri Dağ Komando Tugayı’nda tören düzenlendi. Saygı duruşu ve duaların ardından şehitlerin naaşları memleketlerine gönderilmek üzere askeri helikopterlerle Yüksekova Selahattin Eyyübi Havalimanı’na gönderildi.
‘kahramanlar’
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar da şehit askerlerin memleketlerine uğurlandığı havalimanındaki törene katıldı. Törenin ardından 3. Piyade Tümen Komutanlığı’na geçen ve burada detaylı brifing alan Akar, kahraman silah arkadaşlarını kaybetmekten duyduğu üzüntüyü dile getirdi ve “Vatan aşkıyla canlarını, millet sevdası ile yarınlarını feda eden kahramanlar, tarihimizin en müstesna sayfalarında yerlerini almıştır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da TSK’nin tarihimizden aldığı ilham ve milletimizden aldığı destekle, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadeleye devam edeceğinden kimsenin şüphesi olmasın” dedi.
Tören alanında gazetecilere dağıtılan bilgi notunda ise şehitlerin kanının yerde kalmadığı belirtilerek, sabah saatlerine kadar sürdürülen operasyonlarda en az 20 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Şehit Şevket Çetin
AİLESİNE DESTEK İÇİN ASKER OLMUŞ
Şehit Şevket Çetin’in şehit olduğu haberi, Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesine bağlı İzzetin köyünde yaşayan aileye, sağlık ekipleri eşliğinde eve gelen askeri yetkililer tarafından verildi. 5 çocuklarından birini kaybeden baba Doğan Çetin ve anne Havva Çetin, gözyaşlarına boğuldu. 2015 yılında Erzincan’da vatani görevini yapan Çetin’in, ailesine destek olmak amacıyla sözleşmeli er olarak çalışmaya başladığı, 3 yıldır Hakkâri’de görev yaptığı bildirildi.
Şehit Erhan Çiyapul
IĞDIR ŞEHİDİ NİŞANLIYDI
Iğdır’ın Aralık ilçesinde yaşayan şehit Erhan Çiyapul’un ailesi oğullarının şehit haberiyle yıkıldı. Şehidin evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Gözel Çiyapul ve Ahmet Çiyapul’un 8 çocuğundan biri olan Erhan Çiyapul’un nişanlı olduğu, 3 yıldır sözleşmeli er olarak görev yaptığı kaydedildi.
Şehit Yener Kırıkçı
DAYISI DA ŞEHİT OLMUŞ
ŞEHİT Yener Kırıkçı’nın acı haberinin Ankara’nın Çubuk ilçesindeki baba ocağına ulaşmasının ardından şehidin evi ve sokağı Türk bayraklarıyla donatıldı. Acı haberi alan baba Mustafa ile anne Ayşe Kırıkçı, gözyaşlarına boğuldu. Yener Kırıkçı’nın dayısı Yüksel Tuzcu’nun da 1993 yılında Hakkâri’nin Çukurca ilçesi Üzümlü Karakolu’na PKK’lı teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olduğu öğrenildi.
Şehit Yüksel Tuzcu
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