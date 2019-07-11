Şişenin kapağını sesiyle açan ünlü şarkıcı kim?
Hollywood’un ünlü aktörleri arasında başlayan ve kısa süre içerisinde dünyayı esir alan şişe kapağı açma iddiası popülerliğini sürdürüyor. Bu akıma pek çok ünlü isim tekme hareketiyle katıldı ancak bir isim var ki herkesten farklı bir şekilde dahil oldu. Peki, bu akımı farklı bir boyuta getirerek şişenin kapağını sesiyle açan ünlü şarkıcı kim?
Mariah Carey, Hollywood'un ünlü aktörleri arasında başlayan ve kısa süre içerisinde dünyayı esir alan şişe kapağı açma iddiasını farkla bir şekilde katıldı.
Mariah Carey kimdir?
Mariah Carey, Amerikalı şarkıcı, söz yazarı. Mariah Carey 1990'lı yılların en çok albüm satan kadın şarkıcı, 1990'lı yıllarda her yıl 1 numaraya ulaşmış single'ları bulunan tek şarkıcı ve tüm zamanların en çok satan kadın R&B/Hip-hop şarkıcısı unvanlarına sahiptir.
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