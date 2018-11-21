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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)
21.11.2018 - 15:36, Son Güncelleme:

Sırtından vurup öldürdü, 'vicdanım rahat' dedi

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Sırtından vurup öldürdü, 'vicdanım rahat' dedi

İZMİR'in Konak ilçesinde, birlikte yaşadığı Bahriye Üngeç'i (32) işlettikleri markette tabancayla sırtından vurarak öldürmekle suçlanan Murat Vardal’ın (34) yargılanmasına devam edildi. Avukatlarının olayın silahı doldur boşalt yaparken kazayla gerçekleştiğini öne sürdüğü zanlı Vardal, "Allah’a şükür vicdanen rahatım" dedi.

Olay, 2017 yılının Eylül ayında 2’nci Kadriye Mahallesi 690 Sokak'ta meydana geldi. Murat Vardal ile Bahriye Üngeç, birlikte işlettikleri markette henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre Murat Vardal, tabancayla Üngeç'e ateş etti.

Üngeç, sırtına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Vardal ise plakası belirlenemeyen bir otomobille olay yerinden hızla uzaklaştı. Silah sesleri üzerine markete gelen mahalle sakinleri, Üngeç'i yerde kanlar içerisinde bulunca durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Üngeç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olaydan sonra bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, kaçan cinayet zanlısı Murat Vardal’ı yakaladı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Murat Vardal tutuklandı.

İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık Murat Vardal, Bahriye Üngeç’in yakınları ve tarafların avukatları katıldı. Duruşmada savunmasını yapan sanık Murat Vardal, olayın kazayla yaşandığını belirterek, "Benim canım eşim gitmiştir. Benim diyecek bir şeyim yoktur. Ben mahkemenizin adaletine sığınıyorum. Allah’a şükür vicdanen rahatım" dedi.

Sanık avukatı da olayın silahı doldur boşalt yaparken gerçekleştiğini belirterek, müvekkilinin tahliyesini talep etti.

Duruşma savcısı dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ek süre verilmesi ve sanığın tutukluluk halinin devamı yönünde mütalaa verdi. Mahkeme heyeti, savcının taleplerini kabul ederek, duruşmaya katılmayan tanıkların bir sonraki duruşmada dinlenmesi için sanığın tutukluluk haline karar vererek duruşmayı erteledi.

 

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Son 24 saatte ne oldu? (21.11.2018)
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