Sırtından vuruldu, eve gelen arkadaşları buldu
Kayseri'de Hacı Ahmet Çınar (31) kaldığı evde kimliği henüz bilinmeyen bir kişi tarafından pompalı tüfekle sırtından vurularak öldürüldü.
Olay, saat 00.30 sıralarında yaşandı. İşsiz olduğu öğrenilen Hacı Ahmet Çınar, kimliği henüz bilinmeyen bir kişi tarafından pompalı tüfekle sırtından vuruldu. Olayın ardından eve gelen arkadaşları Çınar'ı kanlar içinde buldu.
İhbar sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri Çınar'ın öldüğünü belirledi. Polis, olayın zanlısını yakalamak için çalışma başlattı. Hayatını kaybeden Çınar, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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