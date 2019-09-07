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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Davut CAN / İZMİR (DHA)
07.09.2019 - 14:58, Son Güncelleme:

Sırtından 3 kurşunla vurmuş

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Sırtından 3 kurşunla vurmuş

İzmir'in Çiğli ilçesinde emekli polis memuru Erdoğan Sarıyıldız'ın tabancayla vurup öldürdüğü boşanma aşamasındaki eşi Özlem Sarıyıldız'a yapılan otopside sırtından üç kurşunla vurulduğu tespit edildi. Özlem Sarıyıldız, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Olay, dün sabah saatlerinde meydana geldi. Emekli polis memuru Erdoğan Sarıyıldız ile boşanma aşamasındaki eşi Özlem Sarıyıldız arasında oturdukları apartmanın önünde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Erdoğan Sarıyıldız, yanındaki tabancayı çıkarıp eşini sırtından 3 kurşunla vurdu. Sarıyıldız ardından aynı silahla kendi göğsüne ateş etti. Çift, kanlar içinde yere yığılırken çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Sarıyıldız çiftinin yaşamlarının yitirdiği belirlendi. Çiftin cansız bedenleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı

Özlem Sarıyıldız'ın İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı. Kadının tartışma sırasında önden yürüdüğü ve Erdoğan Sarıyıldız'ın tabancasını çıkarıp ona arkadan ateş ettiği anlaşıldı. Özlem Sarıyıldız'ın sırtından giren 3 kurşunun göğsünden çıktığı belirlenirken, olay yerinde patlamamış bir de mermi bulundu.

CENAZESİ DEFNEDİLDİ

Öldürülen Özlem Sarıyıldız için İzmir'in Buca ilçesindeki Hüdavendigar Ceylan Camisi'nde bugün öğlende cenaze töreni düzenlendi. Sarıyıldız'ın yakınları, tabutun başından ayrılmadı. İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da cenaze törenine çelenk gönderdi. Cenaze namazının kılınmasının ardından Özlem Sarıyıldız Buca Yeni Mezarlığı'nda defnedildi. Eşini vurduktan sonra, aynı tabancayla intihar eden Erdoğan Sarıyıldız'ın cenazesi ise toprağa verilmek üzere memleketi Trabzon'a gönderildi.

 

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