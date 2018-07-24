Sirrus nedir?
Sirrus, bulut çeşitlerinden biridir. Bulut, hava parselinin atmosfer içerisinde yükselmesi ile içerisinde bulunan su buharının yoğunlaşması sonucunda oluşur. Peki, sirrus bulutunun diğerlerinden farkı ne?
Sirrüs (cirrus; Ci), yüksek seviyede (5–13 km stratiform (katman) bir buluttur. 10 temel bulut tipi arasında en yüksek olanıdır. İpliksi, beyaz; yamalar halinde veya ince şeritler halindedir. Lifli ve ipeksi bir görünüme sahiptir.
Tümüyle buz kristallerinden meydana gelir. Çoğunlukla beyaz ve bazen açık gri renkteki sirrüs bulutu ince yapısı nedeniyle güneş ışığını kolaylıkla geçirir, gölge bırakmaz. Çoğu zaman yaklaşmakta olan bir cephe sisteminin veya tropikal siklonunun işareti olarak kabul edilir. Fakat, kümülonimbüs bulutlarının örs kısmında da oluşabilir. İpliksi ve tül biçimde gökyüzüne dağılan sirrüs bulutları, jet akımlarının yönü akımının yönüne göre gökyüzünde dağılırlar. Troposferin üst seviyelerinde rüzgarın saatteki hızı 150 ile 200 km hızda estiğinden ve sirrüsler de böylesi fırtınalar içinde oluştuklarından aynı yerde çok uzun süre kalmaz.
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