Sırpsındığı Savaşı nedir? Sırpsındığı Savaşı önemi, nedenleri ve sonuçları

Sırpsındığı Savaşı Osmanlı galibiyeti ile sonuçlanmış önemli bir savaştır.

Sırpsındığı Savaşı Tarihi

Sırpsındığı Muharebesi Birinci Meriç Muharebesi olarak da bilinir. 1364 yılında gerçekleşmiştir. Sırp İmparatorluğu, İkinci Bulgar İmparatorluğu, Macar Krallığı, Bosna Prensliği ve Eflak Prensliği'nden bir ittifak oluştu. Bu ittifak Osmanlıları Balkanlar'dan atabilmek için bu savaşı başlatmıştır. Savaş Osmanlı Devleti’nin zaferiyle sonuçlanmıştır.

Sırpsındığı Savaşı'nın Özeti

Sultan I. Murat Osmanlı Devleti'nde tahta geçer geçmez Edirne’yi fethetmek istemiştir. Edirne ve gerisinin emniyet altında bulundurulmasını istemiştir. İstanbul tarafından gelebilecek bir Bizans yardımına engel olabilmek için de Çorlu ve Lüleburgaz elde edildi. Anadolu’dan buralara göçmenler nakledildi ve yerleştirildi. Dedeağaç kasaba ve limanı alındı ve daha sonra Dimetoka alınmış oldu.

Beylerbeyi Lala Şahin Paşa çıkan karar üzerine Edirne’ye hareket etmiştir. Olası Bulgar yardımını engelleyebilmek için de Kırklareli alındı. 1363 yılında ise Edirne fethedildi. Tüm bu gelişmelerden Balkanlardaki Avrupalı devletler ise rahatsız olmaya başlamıştır.

Osmanlı Devleti I. Murat dönemi boyunca Edirne ve de Filibe'yi fethetmiştir. Bu fetihler Sırpsındığı Savaşı açısından oldukça önemli olmuştur. Osmanlı Devleti'nin Trakya ve de Balkanlar'da bu kadar hızlı şekilde ilerlemesinden çekinen Avrupalı devletler birleşme kararı almıştır.

Papa'nın da teşvikiyle ve desteğiyle bir Haçlı ordusunun oluşturulması kararı uygulamaya konmuştur. Bu oluşturulan ittifak tarihteki Osmanlı Devleti'ne karşı kurulmuş olan ilk Haçlı ordusudur. Ordu; Sırp, Macar, Bulgar, Eflak ve Bosnalılardan oluşturulmuştur.

Haçlı ordusu, Rumeli Beylerbeyinin emriyle keşif görevine çıkan Hacı İlbey komutasındaki birliklerce 1364 yılında bozguna uğratılmıştır. 60 bin Haçlının Türkleri Balkanlar’dan atmak için başlattığı savaş 10 bin Türk akıncısının tarihi zaferi ile sonuçlandı. Bu savaşın ardından Türkler Balkanlar'ın içlerine doğru ilerlemeye başlamıştır.

Sırpsındığı Savaşı'nın Önemi

Sırpsındığı Savaşı Türk tarihinde büyük bir öneme sahiptir. Savaşın en büyük özelliği Osmanlı Devleti’ne karşı yapılan ilk Haçlı seferinin olmasıdır. Savaş ile birlikte başkent Edirne’ye taşınmış ve Makedonya kapıları Osmanlı Devleti’ne açılmıştır. Osmanlı Devleti iyice güçlenmeye başlamış, kuruluşunu ve örgütlenmesini sağlamlaştırmıştır. Balkanlar'da da emin adımlarla ilerlemeye devam etmiştir. Dönemin gidişatı açısından savaş son derece önemli bir yere sahiptir.

Sırpsındığı Savaşı'nın Nedenleri ve Sonuçları

Sırpsındığı Savaşı'nın nedenleri şu şekilde açıklanabilir:

Nedenleri

- Edirne ile Filibe'nin Osmanlılar tarafından fethedilmesi

- Osmanlı Devleti'nin Balkanlar'daki ilerleyişinin durdurulmak istenmesi

- Osmanlı Devleti'nin Balkanlar'da daha fazla güçlenmeden etkisiz hale getirilmek istenmesi

Sırpsındığı Savaşı'nın sonuçları ise şu şekilde açıklanabilir:

Sonuçları

- Savaşı kazanan Osmanlı Devleti Edirne’yi 1365 yılında başkent yapmıştır.

- Macarlar savaşla birlikte Balkanlar’daki hâkimiyetini kaybetmiştir. Balkanlardaki Macar üstünlüğü iyice kırılmıştır.

- Osmanlı Devleti’nin ilerleyişinin karşısında Bulgarlar 1369'da Osmanlı Devleti’nin himâyesini kabul etmiş ve Osmanlı egemenliğini tanımıştır.

- Bulgarlar, Osmanlı Devleti’ne karşı vergi ödemeyi kabul etmiştir.

- 1367 yılına gelinceye kadar Trakya’nın tüm fethi tamamlanmıştır.

- Savaş 1371 yılında yapılan Çirmen Savaşı'na zemin hazırlamıştır.

- 1374 yılına kadar arka arkaya yapılan savaşlar neticesinde Sırplar Osmanlı Devleti’nin tam egemenliğini tanımıştır.

- Sırpsındığı Savaşı’nın kazanılmasıyla Edirne ile Batı Trakya Osmanlı Devleti için daha güvenli bir hale gelmiştir.

- Meriç Irmağı Osmanlı kontrolüne geçmiştir.

- Osmanlı ilk kez bir Haçlı ordusunu yenmiş ve büyük bir zafere imza atmıştır.

- Savaşta elde edilen zafer Balkanlar'a geçişi ve Balkanlar'da ilerleme imkânını iyice kolaylaştırmıştır.