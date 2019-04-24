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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.04.2019 - 13:55, Son Güncelleme:

Şirpençe nedir ve nasıl oluşur?

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Şirpençe nedir ve nasıl oluşur?

Şirpençe, deri altı hücre dokusunun ve yağ bezlerinin iltihaplanması dolayısıyla ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Genişlediğinde yarattığı tehlike daha büyük olan Şirpençe, öldürücü seviyelere ulaşabiliyor. Peki, Şirpençetam olarak nedir? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler

Şirpençe, yarattığı tehlikeyle bilinen bir çıban türüdür. Ense ve sırt bölgesinde çıkan Şirpençe, Aslanpençesi ismiyle de bilinmektedir. Dikkat edilmediği takdirde insanı ölüme kadar sürükleyebilen bu rahatsızlığın tedavisi ise kolaydır. 

Yavuz Sultan Selim Han, 21 Eylül 1520 yılında sırtında çıkan Şirpençe (Aslanpençesi) hastalığı nedeniyle o zamanki Çorlu Karargahının yakınında bulunan Tekirdağ’ın Yukarısırt köyünde vefat etmiştir. 

ŞİRPENÇE BELİRTİLERİ

Başlangıçta hafif ağrı ve kaşıntı şeklinde kendini göstermekle beraber bu kaşıntı ve ağrı gün kadar sonra geçer. Daha sonra çıban tekrar kendini göstererek hızlı bir şekilde büyür. Tahta sertliğinde, dokunulduğunda şiddetli ağrısı olan, ateş, titreme, halsizlik ve baş ağrısı gibi şikayetlere yol açar. Çıbanın ucu sarı ya da beyaz renkte olup, kendi kendine patlayıp içindeki sıvıyı atar.

ŞİRPENÇE NEDEN OLUR?

Bu hastalığa genellikle stafilokoklar neden olur. Birden fazla kıl keselerinin enfeksiyon kapmasıyla oluşmaktadırlar. Stafilokoklar, mikroskop altında incelendiğinde ise daha çok üzüm taneleri gibi görünüşü olur. Şirpençe (Aslan pençesi) hastalığına erkekler kadınlardan daha yatkındır. Bu durum yaşlı ve hasta kişilerde, bağışıklık sistemi güçlü olmayan kişilerde ve diyabeti olan erkeklerde daha sık rastlanır. Sağlık şartlarının iyi olmaması, giysi tahrişleri, fiziksel yıpranma, akne, dermatit, permisyöz anemi de hastalığın diğer nedenleri arasındadır.

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