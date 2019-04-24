Şirpençe nedir ve nasıl oluşur?
Şirpençe, deri altı hücre dokusunun ve yağ bezlerinin iltihaplanması dolayısıyla ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Genişlediğinde yarattığı tehlike daha büyük olan Şirpençe, öldürücü seviyelere ulaşabiliyor. Peki, Şirpençetam olarak nedir? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler
Şirpençe, yarattığı tehlikeyle bilinen bir çıban türüdür. Ense ve sırt bölgesinde çıkan Şirpençe, Aslanpençesi ismiyle de bilinmektedir. Dikkat edilmediği takdirde insanı ölüme kadar sürükleyebilen bu rahatsızlığın tedavisi ise kolaydır.
Yavuz Sultan Selim Han, 21 Eylül 1520 yılında sırtında çıkan Şirpençe (Aslanpençesi) hastalığı nedeniyle o zamanki Çorlu Karargahının yakınında bulunan Tekirdağ’ın Yukarısırt köyünde vefat etmiştir.
ŞİRPENÇE BELİRTİLERİ
Başlangıçta hafif ağrı ve kaşıntı şeklinde kendini göstermekle beraber bu kaşıntı ve ağrı gün kadar sonra geçer. Daha sonra çıban tekrar kendini göstererek hızlı bir şekilde büyür. Tahta sertliğinde, dokunulduğunda şiddetli ağrısı olan, ateş, titreme, halsizlik ve baş ağrısı gibi şikayetlere yol açar. Çıbanın ucu sarı ya da beyaz renkte olup, kendi kendine patlayıp içindeki sıvıyı atar.
ŞİRPENÇE NEDEN OLUR?
Bu hastalığa genellikle stafilokoklar neden olur. Birden fazla kıl keselerinin enfeksiyon kapmasıyla oluşmaktadırlar. Stafilokoklar, mikroskop altında incelendiğinde ise daha çok üzüm taneleri gibi görünüşü olur. Şirpençe (Aslan pençesi) hastalığına erkekler kadınlardan daha yatkındır. Bu durum yaşlı ve hasta kişilerde, bağışıklık sistemi güçlü olmayan kişilerde ve diyabeti olan erkeklerde daha sık rastlanır. Sağlık şartlarının iyi olmaması, giysi tahrişleri, fiziksel yıpranma, akne, dermatit, permisyöz anemi de hastalığın diğer nedenleri arasındadır.
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