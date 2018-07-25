Siroz hastalığı bulaşıcı mıdır? Siroz hastalığının tedavisi nedir?
Siroz hastalığı, zehirli ve toksik atıkların karaciğerden temizlenememesi ya da zor temizlenmesi nedenli ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Sarılık ve karında şişlik semptomları ile anlaşılan Siroz hastalığı, gözlerde sararma, hafıza bozukluğu gibi bulgularla da anlaşılabilmektedir. Peki, Siroz hastalığı tedavisi nasıl yapılıyor? İşte, Siroz hastalığı hakkında bilinmesi gerekenler
Zehirli ve toksik atık maddelerin karaciğerde temizlenmesinde zorluk ve gecikme.
Şikayetleri: Sarılık,karında şişlik ve karın boşluğunda sıvı toplanması
Bulguları: Ödem, gözlerde ve ciltte sararma, hafıza bozukluğu gibi bulgular.
Tanısı İçin Neler Yapılmalıdır: Hastanın ve ailesinin geçmiş hastalık hikayesi dinlenilmeli,karaciğerin fonksiyonlarını gösteren testler yapılmalı, bulaşıcı sarılık açısından tahlil edilmeli, karaciğer ve diğer karın içi organlar ultrason ile değerlendirilmeli.
Tedavisi İçin Neler Yapılmalıdır: Karaciğere dokunabilecek ilaç antibiyotik ağrı kesici gıda bitkiler mantar ve maddelerden alkol uzak durulmalı uygun diyet düzenli Hekim kontrolü bağışıklık sistemi desteklenmeli ileri vakalarda ödem atıcı toksin azaltıcı tedaviler faydalıdır
Tedavisi Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir: Siroz tekrarlayabilir bir hastalıktır kontrol gerekir bulaşıcı hastalığa bağlı hepatit siroz da ilaç tedavisi ve aile üyelerinin aşılanması faydalıdır
Hayatı tehdit eden bir hastalıktır takip ve tedavileri yapılması bakıma muhtaç hale gelme veya ölümle sonuçlanabilir.
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