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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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25.07.2018 - 16:10, Son Güncelleme:

Siroz hastalığı bulaşıcı mıdır? Siroz hastalığının tedavisi nedir?

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Siroz hastalığı bulaşıcı mıdır? Siroz hastalığının tedavisi nedir?

Siroz hastalığı, zehirli ve toksik atıkların karaciğerden temizlenememesi ya da zor temizlenmesi nedenli ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Sarılık ve karında şişlik semptomları ile anlaşılan Siroz hastalığı, gözlerde sararma, hafıza bozukluğu gibi bulgularla da anlaşılabilmektedir. Peki, Siroz hastalığı tedavisi nasıl yapılıyor? İşte, Siroz hastalığı hakkında bilinmesi gerekenler

Zehirli  ve toksik atık maddelerin karaciğerde temizlenmesinde zorluk ve gecikme.

Şikayetleri:  Sarılık,karında şişlik ve karın boşluğunda sıvı toplanması

Bulguları: Ödem, gözlerde ve ciltte sararma, hafıza bozukluğu gibi bulgular.

Tanısı İçin Neler Yapılmalıdır: Hastanın ve ailesinin geçmiş hastalık hikayesi dinlenilmeli,karaciğerin fonksiyonlarını gösteren testler yapılmalı, bulaşıcı sarılık açısından tahlil edilmeli, karaciğer ve diğer karın içi organlar ultrason ile değerlendirilmeli.

Tedavisi İçin Neler Yapılmalıdır: Karaciğere dokunabilecek ilaç antibiyotik ağrı kesici gıda bitkiler mantar ve maddelerden alkol uzak durulmalı uygun diyet düzenli Hekim kontrolü bağışıklık sistemi desteklenmeli ileri vakalarda ödem atıcı toksin azaltıcı tedaviler faydalıdır

Tedavisi Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir:  Siroz tekrarlayabilir bir hastalıktır kontrol gerekir bulaşıcı hastalığa bağlı hepatit siroz da ilaç tedavisi ve aile üyelerinin aşılanması faydalıdır

Hayatı tehdit eden bir hastalıktır takip ve tedavileri yapılması bakıma muhtaç hale gelme veya ölümle sonuçlanabilir.

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