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    Şırnak'tan acı haber: 1 asker şehit

    DHA
    24.04.2018 - 10:11 | Son Güncelleme:

    Şırnak'ta yürütülen operasyonda tuzaklanmış el yapımı patlayıcının patlaması sonucu 1 asker şehit oldu. Tunceli merkeze bağlı Aliboğazı bölgesinde, MİT Bölge Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin koordinesinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında çıkan çatışmada, 2 kadın PKK'lı terörist öldürülürken, 1 kadın terörist de ağır yaralı ele geçirildi.

    Dün başlatılan 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ufuk Fesli' operasyonunda, merkeze bağlı Soru Tepe mevkiinde, bugün sabah saatlerinde, 1 jandarma asker, önceden tuzaklanmış el yapımı patlayıcının patlaması sonucu yaralandı. Yaralı asker, kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

    TUNCELİ'DE ÇATIŞMA: 2 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ

    Tunceli merkeze bağlı Aliboğazı bölgesinde düzenlenen operasyon ve yaşanan çatışma ile ilgili Tunceli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Tunceli-Aliboğazı Kırsalında MİT Bölge Müdürlüğümüzün ve İl Jandarma Komutanlığımızın koordinesinde yapılan operasyonda teröristlerle sıcak temas sağlandığı, 2 teröristin ölü 1 teröristin ağır yaralı olarak toplam 3 kadın teröristin silahları ile birlikte ele geçirildiği bildirilmişti. Ayrıca operasyon bölgesinde teröristlerin üzerinde ve 9 sığınak içerisinde; 3 kalaşnikof piyade tüfeği, 3 terörist kıyafeti, 15 dolu kalaşnikof şarjörü, 2 bin 500 örgütsel kitap-roman, gıda, giyim ve yaşam malzemeleri, 1 telsiz, 12 radyo, 7 el yapımı patlayıcı düzeneği, 2 benzin deposu, 2 bidon motor yağı, 20 metre el yapımı patlayıcı kablosu, 3 sensör, örgütsel doküman, pil bloğu ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Tespit edilen 7 el yapımı patlayıcı düzeneği, bomba imha uzmanı ekiplerimiz tarafından imha edilmiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla aralıksız devam edilmektedir" denildi.

    Etiketler: NoMobil , gündem
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