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DHA
Haber Giriş: 30.12.2019 - 11:55,Son Güncelleme:/

Şırnak'ta terör operasyonu: 13 gözaltı

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Şırnak'ta terör operasyonu: 13 gözaltı

ŞIRNAK'ta terör örgütleri PKK ile FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda toplam 13 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde 23-29 Aralık'ta, terör örgütleri PKK ile FETÖ/PDY mensuplarına yönelik operasyonlar düzenledi. Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca haklarında gözaltı kararı çıkarılan 10’u PKK, 3'ü de FETÖ/PDY olmak üzere 13 şüpheli operasyonlarda gözaltına alındı. Şüphelilerden 9'u serbest bırakılırken, 1'i tutuklandı. 3 şüphelinin ise emniyetteki sorguları sürüyor.

8 TERÖRİST TESLİM OLDU

Valilikten yapılan açıklamada, bilgilendirme ve önleyici faaliyetler kapsamında çeşitli tarihlerde bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında ise 8 bölücü terör örgütü mensubunun teslim olduğu bildirildi. Açıklamada, teslim olan teröristlerden 1'inin tutuklandığı belirtilerek, 7 teröristin ise ifade işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

 

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