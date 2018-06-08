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    Şırnak'ta sıcak çatışma! Valilik'ten açıklama

    Hürriyet Haber
    08.06.2018 - 15:08 | Son Güncelleme:

    Şırnak’ın Bestler Dereler bölgesinde eylem hazırlığında oldukları tespit edilen 6 terörist etkisiz hale getirildi.

    Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, Bestler Dereler bölgesinde bugün 07.30 sıralarında, İnsansız Hava Aracıyla (İHA) 6 bölücü terör örgütü mensubunun eylem hazırlığında olduğunun tespit edildiği belirtildi. Bunun üzerine bölgede operasyon başlatıldığına dikkat çekilen açıklamada, hava hücum harekatı ve yakın temas sonucu 6 teröristin ölü olarak etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Açıklamada, teröristlerle birlikte, 5 adet M16 piyade tüfeği, 1 adet Bixi makineli piyade tüfeği, 2 adet Kaleşnikof ve 1 adet roketatarın ele geçirildiği de bildirildi.

    Etiketler: PKK , çatışma , terörist , son dakika , haberler
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