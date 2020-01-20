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Serdar Gükçe (İHA)
Haber Giriş: 20.01.2020 - 10:08,Son Güncelleme:/

Şırnak’ta şelaleler dondu

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Şırnak’ta kış etkisini sürdürüyor. Hava sıcaklığı eksilere düşünce şelaleler dondu. Dev sarkıtların oluştuğu dağ yamaçlarında kartpostallık görüntüler oluştu.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde kışın sert yüzünü göstermesiyle birlikte şelaleler dondu. Çetin geçen kış aylarında hava sıcaklığı eksi 16 dereceye kadar düştü. Aralıklarla yağan kar yağışıyla beraber ilçedeki bir çok yerde bulunan şelaleler dondu. Dev sarkıtların oluştuğu şelalelerde kartpostallık görüntüler oluştu. İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Hisarkapı Mahallesindeki şelaleler dondu. Habur Çayı kenarınd

Şırnak’ta şelaleler dondu

a bulunan şelalelerin donması seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu.

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