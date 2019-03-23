Şırnak'ta PKK/KCK operasyonu
Şırnak'ın Cizre ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik çalışmalar kapsamında kuryelik ve iş birlikçilik yaptıkları öne sürülen kişilerin yakalanması amacıyla belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların, emniyetteki işlemleri sürüyor.
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