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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK (DHA)
11.03.2019 - 09:38, Son Güncelleme:

Şırnak'ta istinat duvarı çöktü; çevredeki binalar boşaltıldı

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Şırnak'ta istinat duvarı çöktü; çevredeki binalar boşaltıldı

Şırnak merkezde istinat duvarının çökmesi nedeniyle çevredeki ev ve iş yerleri, olası çökmeye karşı sahiplerince boşaltıldı. Belediye ekipleri, olay yerine gelerek güvenlik önlemi aldı.

Yeşilyurt Mahallesi, Yıldırım Caddesi üzerindeki istinat duvarı, saat 04.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yıkıldı. Olayda yaralanan olmazken, panik yaşayan bölge sakinleri, ev ve iş yerlerini tedbir amacıyla boşalttı.

İstinat duvarının gürültüyle çökmesinin ardından ailesiyle birlikte evden çıktığını anlatan mahalle sakinlerinden Rahmet Sakın, "Duvarın çökme sesiyle uyandım ve çocuklarımı dışarı çıkardım. Şu an yetkililere haber verdik. Yardım bekliyoruz. Bir önlem alınmasını bekliyoruz. Kış gününde çocukları okula göndereceğiz. Kalacağımız yer yok şu an. Bir yakınımızın yanına yerleştik" dedi.

Şırnak Belediyesi ekipleri, olay yerine gelerek, güvenlik önlemi aldı.

 

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