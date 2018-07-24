ÅžÄ±rnakâ€™ta çatÄ±ÅŸma: 1 uzman çavuÅŸ yaralÄ±
ÅžÄ±rnakâ€™Ä±n GÃ¼Ã§lÃ¼konak ilÃ§esindeki Gabar DaÄŸÄ±â€™nda PKKâ€™lÄ± terÃ¶ristlerle Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada 1 uzman Ã§avuÅŸ yaralandÄ±.
GÃ¼Ã§lÃ¼konak ilÃ§esindeki FÄ±ndÄ±k beldesi bÃ¶lgesinde bulunan Gabar DaÄŸÄ±â€™nda, bu sabah arama tarama faaliyeti yapan gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine PKKâ€™lÄ± terÃ¶ristler tarafÄ±ndan uzun namlulu silahlarla ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±.
GÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri de anÄ±nda karÅŸÄ±lÄ±k verdi. Ã‡Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada bir uzman Ã§avuÅŸ yaralandÄ±. YaralÄ± uzman Ã§avuÅŸ, bÃ¶lgeye sevk edilen helikopterle, ÅžÄ±rnak Devlet Hastanesiâ€™ne getirilerek, tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±. BÃ¶lgedeki terÃ¶ristlerin etkisiz hale getirilmesi iÃ§in hava destekli operasyonlar sÃ¼rÃ¼yor.
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