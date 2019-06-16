Terör örgütüne ağır darbe! Çok sayıda terörist öldürüldü...
ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu. Çatışmada 8 terörist ise etkisiz hale getirildi. Öte yandan Pençe Harekatı kapsamında devam eden operasyonlarda da Metina ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 7 PKK’lı bölücü terörist etkisiz hâle getirildi.
Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'nca İdil ilçesindeki Cehennem Deresi bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Kalfe' adı verilen operasyonda güvenlik güçleri, PKK'lı teröristlere temas sağladı. Çıkan çatışmada 8 terörist etkisiz hale getirildi. Çatışmada yaralanan 1 asker ise bölgeden helikopterle alınarak Şırnak Asker Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı asker, burada yapılan tüm müdahaleye karşın şehit oldu.
Bölgede hava destekli geniş çaplı operasyonun devam ettiği belirtildi.
SÜLEYMAN SOYLU: 8 TERÖRİSTİN ETKİSİZ HALE GETİRİLMESİ ÖNEMLİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Şırnak’ta büyük bir operasyon yapıyoruz. Evlatlarımız önemli bir başarının altına imza attılar. Sabahın erken saatlerinde 8 teröristi etkisiz hale getirildi. Bir evladımız da ağır yaralandı ancak maalesef kurtarılamadı. 8 teröristin etkisiz hale getirilmesi önemli. Bir ayı aşkın süre içinde 100’ü aşkın teröristi ölü olarak ele geçirildi. Yılbaşından bu yana da 49 üst düzey terörist ele geçirildi” dedi.
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