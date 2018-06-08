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    Şırnak'ta 9 terörist etkisiz hale getirildi

    AA
    08.06.2018 - 20:42 | Son Güncelleme:

    İçişleri Bakanlığınca, Şırnak'ta 9 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

    İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bestler Dereler bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen teröristlere yönelik operasyon düzenlendi.
    Operasyonda 9 terörist etkisiz hale getirildi.

    Etiketler: pkk , şırnak , ölüm , son dakika , haberler
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