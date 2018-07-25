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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Sekvan KÜDEN (DHA)
25.07.2018 - 09:47, Son Güncelleme:

Şırnak'ta 7 bölge, 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

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Şırnak'ta 7 bölge, 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesi kırsal alanında düzenlenecek operasyon öncesi sivil vatandaşların zarar görmemesi için, 7 bölgede 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

Güçlükonak ilçesi kırsal alanındaki 7 bölgede ilan edilen özel güvenlik bölgesi ile ilgili Şırnak Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, "5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 11’inci maddesi ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesi gereğince ilimizde bulunan aşağıda koordinatları verilen bölgelerde milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması maksadıyla ilimiz Güçlükonak ilçesi; Piştaşiketri Deresi, Badabi Tepeleri, Dulagevr Dere güney batısı, Zivi Mağraları, Cahto Tepe, Kurik Tepe, Soğucak mahallesi 1 km. kuzeyi kırsal alanları arasında bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların mezkur bölgelerdeki yasadışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından bu bölgelerde 25 Temmuz (Dahil)-08 Ağustos (Dahil) 2018 tarihleri arasında (15) gün süreyle valiliğimizce özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir" denildi.

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