Şırnak'ta 3 terörist böyle etkisiz hale getirildi!
Şırnak’ın İdil ilçesi kırsalında teröristlerin etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntüsüne ulaşıldı.
Şırnak'ın İdil ilçesi kırsalında, 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntüsüne ulaşıldı.
Görüntüde, iç güvenlik operasyonları kapsamında, İdil ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda, helikopterden atılan roketle 3 teröristin etkisiz hale getirilme anı yer alıyor.
Kayıtta, söz konusu bölgede dumanların yükseldiği görülüyor.
Bölgede operasyon sürüyor.
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