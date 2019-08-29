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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
29.08.2019 - 20:27, Son Güncelleme:

Şırnak'ta 2 kadın terörist teslim oldu

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Şırnak'ta 2 kadın terörist teslim oldu

Şırnak'ta 2 PKK'lı terörist teslim oldu. Teslim olan teröristlerin Kıran-2 Operasyonunda güvenlik güçlerinin yoğun, etkin ve etkili faaliyetleri neticesinde teslim olduklarını beyan ettikleri bildirildi.

 

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı 5'inci Jandarma Komando Tabur Komutanlığı Namazdağı Üs Bölgesinde, Güllüce Dağı eteklerinden üs bölgesi istikametine doğru silahsız ve teçhizatsız yaya olarak yaklaşmakta olan 2 kadın tespit edildi.

Kadınlar, güvenlik güçlerinin çağrılarına olumlu yanıt vererek teslim oldu.

Yapılan araştırmada kadınların Çatak İlçe Jandarma Komutanlığınca kayıp olarak aranan M.O. ve S.T. isimli terör örgütü mensupları olduğu anlaşıldı.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü personelince teslim alınan teröristler gözaltına alındı.

Teröristlerin 27 Ağustos'ta başlatılan Kıran-2 Operasyonu’nda, güvenlik güçlerinin uyguladığı yoğun, etkin ve etkili faaliyetler neticesinde teslim olduklarını beyan ettikleri bildirildi.

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