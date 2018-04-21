Şırnak'ın raketleri

HÜSEYİN Buğa, Şırnaklı atanamayan bir beden eğitimi öğretmeni. Terör ve zor hayat şartları altında bir çocukluk geçirip kendini eğitime adamayı seçenlerden. Ancak 2014’te üniversite bitip atanamayınca yine de çocuklara sporla ulaşmayı düşündü. Şırnaklı çocukların tenis oynayabilmeleri için kapıları tek tek çaldı. Önce kurumlardan destek aldı. Sonra da memleketini sokak sokak, mahalle mahalle gezdi, ailelere ve çocuklara ulaştı.



TENİS KORTU AÇILDI

Onun bu girişimleri sonrası destekler de gelince Şırnak’a bir tenis kortu açıldı. Şırnak Tenis Spor Kulübü kuruldu. Kurdukları kulüpte çocuk kursiyer sayısı 4 yılda 96’ya ulaştı. Şırnaklı çocuklar antrenmanları aksatmadan salona, korta koşmaya başladı. Malzeme bulmakta zorlansalar da tenise küsmeden aksatmadan devam ettiler. Bir avuç olan kursiyer sayısı arttıkça arttı. 6-18 yaş arası Şırnaklı çocuklar anne babalarının da desteğiyle okuldan arta kalan zamanlarında tenis oynamaya başladı. Maddi yetersizlikler nedeniyle büyük turnuvalara katılamasalar da Şırnak’ta kendi imkânlarıyla amatör turnuvalar düzenlediler.







Zor koşullarda çalışmaları sürdüren kulübün 3 de engelli sporcusu oldu. Hüseyin öğretmen sporcular için özel tekerlekli sandalye bir yana normal tekerlekli sandalyeleri bile olmayan bu çocukları da salondaki hakem sandalyelerinde çalıştırıyor. Hüseyin Buğa ve engelli sporcusu Musa Sevim ile bir turnuvaya davetli geldikleri İzmir’de konuştuk. Buğa şunları anlattı: “Zor şartlarda büyüdük. Ama spor benim için her zaman tutunacak bir dal oldu. Tenisi üniversitede öğrendim. Mezun olup atanamayınca ‘Elit bir spor olan tenisi neden Şırnaklı çocuklar da öğrenmesin’ diye düşündüm. Hiçbir imkâna sahip değildik. Ne bir raket ne bir kort. ‘Şırnak’ta da bu sporu yayabilirim’ hedefimden vazgeçmedim.”



HEDEFİM MİLLİ FORMA

Şırnak Tenis Kulübü’nün engelli sporcusu 11 yaşındaki Musa Sevim, İzmir Kültürpark Tenis Kulübü desteğiyle alınan sandalyesiyle turnuvaya izleyici olarak katılmanın mutluluğunu yaşadı ve şöyle dedi: “Şimdi tenis benim her şeyim. Milli sporcu olup ülkeme madalya getirmek istiyorum.”







'TERÖRE BULAŞMASINLAR'

Öğrencileri çocukları başka bir farklı alana çekebilirim diye düşündüm. Burada hep ailelerin çocuklar teröre bulaşmasın korkusu olurdu. ‘Başka şeylerle ilgilenmesinler’ diye anlatıp ailelere ulaştım. Sahada olsun çabalasın stresini toptan çıkarsın. Önce tenis kortu yoktu. Destekçimiz Selma Özçınar sayesinde Gençlik Spor İl Müdürlüğü’nde yapılan kortta antrenman yapıyoruz. Yine de yeterli olmuyor. Turnuvalara gitme imkânımız yok. Çok yetenekli sporcularımız var imkanımız olursa sporcu sayımızı iki katına çıkarırız.