Şırnak ve Ağrı'da 8 terörist etkisiz hale getirildi
Şırnak kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından, Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 8'e yükseldiği bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Şırnak kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Aynı bölge ile Ağrı'nın Tendürek Dağı bölgesindeki 6 terörist ile etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e yükseldi.
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