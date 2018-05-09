Şırnak, Siirt ve Bitlis ilk sahur ve iftar vakitleri! 2018 Diyanet iftar saatleri

Bitlis, Şırnak ve Siirt'te ilk sahur ve iftar vakitleri merakla sorgulanmaya devam ediliyor. Dini ibadetlerin yerine getirileceği, hoşgörünün ve yardımseverliğin ön plana çıkacağı Ramazan ayında, Şırnak, Bitlis, Siirt sahur ve iftar vakitleri bölgede ikamet eden vatandaşların gündem maddesi oldu. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2018 imsakiyesi hakkında detaylı bilgiler

BİTLİS SAHUR VE İFTAR VAKİTLERİ;

Bitlis merkez ve çevre ilçelerde yaşamını sürdüren binlerce vatandaşın sorguladığı 2018 Bitlis Ramazan İmsakiyesi'ne aşağıdan ulaşabilirsiniz. Bu bilgiler Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınmış Bitlis merkezinin iftar ve sahur saatlerini içermektedir. Bitlis ilçelerinin sahur ve iftar vakitleri bilgilerini Diyanet İşleri Başkanlığı internet sitesi üzerinden öğrenebilirsiniz

ŞIRNAK İFTAR VE SAHUR BİLGİLERİ

Şırnak sahur ve iftar saatleri, bu kentte yaşamını idame ettiren vatandaşların merak ettiği konular arasında yer alıyor. Şırnak merkez ve çevre ilçelerde yaşamını sürdüren binlerce vatandaşın sorguladığı 2018 Şırnak Ramazan İmsakiyesi'ne aşağıdan ulaşabilirsiniz. Bu bilgiler Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınmış Şırnak merkezinin iftar ve sahur saatlerini içermektedir. Şırnak ilçelerinin sahur ve iftar vakitleri bilgilerini Diyanet İşleri Başkanlığı internet sitesi üzerinden öğrenebilirsiniz.

SİİRT SAHUR VE İFTAR VAKİTLERİ

Siirt bölgesinde yaşayan Müslümanların sorguladığı sahur ve iftar vakitleri bilgisine, aşağıdan erişebilirsiniz. Bu bilgiler Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınmış Siirt merkezinin iftar ve sahur saatlerini içermektedir. Siirt ilçelerinin sahur ve iftar vakitleri bilgilerini Diyanet İşleri Başkanlığı internet sitesi üzerinden öğrenebilirsiniz