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    Şırnak, Siirt ve Bitlis ilk sahur ve iftar vakitleri! 2018 Diyanet iftar saatleri

    Hürriyet Haber
    09.05.2018 - 13:47 | Son Güncelleme:

    Siirt, Şırnak, Bitlis ilk sahur ve iftar saatleri, ibadetlerin vuku bulacağı mübarek Ramazan ayının ilk günleri için sorgulanmaya başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre Bitlis, Şırnak ve Siirt sahur ve iftar vakitleri sorgulamasını gerçekleştiren birçok vatandaş, kentlerindeki iftar ve sahur saatleri bilgisini sorgulamaya devam ediyor. Peki, başkanlığın yayımladığı resmi bilgilere göre Siirt, Şırnak, Bitlis iftar ve sahur saatleri nasıl şekillendi? İşte, detaylı bilgiler

    Bitlis, Şırnak ve Siirt'te ilk sahur ve iftar vakitleri merakla sorgulanmaya devam ediliyor. Dini ibadetlerin yerine getirileceği, hoşgörünün ve yardımseverliğin ön plana çıkacağı Ramazan ayında, Şırnak, Bitlis, Siirt sahur ve iftar vakitleri bölgede ikamet eden vatandaşların gündem maddesi oldu. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2018 imsakiyesi hakkında detaylı bilgiler

    BİTLİS SAHUR VE İFTAR VAKİTLERİ;

    Bitlis merkez ve çevre ilçelerde yaşamını sürdüren binlerce vatandaşın sorguladığı 2018 Bitlis Ramazan İmsakiyesi'ne aşağıdan ulaşabilirsiniz. Bu bilgiler Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınmış Bitlis merkezinin iftar ve sahur saatlerini içermektedir. Bitlis ilçelerinin sahur ve iftar vakitleri bilgilerini Diyanet İşleri Başkanlığı internet sitesi üzerinden öğrenebilirsiniz

    TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
    16 Mayıs Çarşamba03:1304:5312:1416:0419:2320:56
    17 Mayıs Perşembe03:1204:5212:1416:0419:2420:57
    18 Mayıs Cuma03:1104:5112:1416:0519:2520:58
    19 Mayıs Cumartesi03:0904:5012:1416:0519:2621:00
    20 Mayıs Pazar03:0804:5012:1416:0519:2721:01
    21 Mayıs Pazartesi03:0704:4912:1416:0519:2721:02
    22 Mayıs Salı03:0604:4812:1416:0519:2821:03
    23 Mayıs Çarşamba03:0504:4712:1416:0619:2921:04
    24 Mayıs Perşembe03:0404:4712:1416:0619:3021:06
    25 Mayıs Cuma03:0304:4612:1516:0619:3121:07
    26 Mayıs Cumartesi03:0204:4612:1516:0619:3221:08
    27 Mayıs Pazar03:0104:4512:1516:0719:3221:09
    28 Mayıs Pazartesi03:0004:4512:1516:0719:3321:10
    29 Mayıs Salı02:5904:4412:1516:0719:3421:11
    30 Mayıs Çarşamba02:5804:4412:1516:0719:3521:12
    31 Mayıs Perşembe02:5704:4312:1516:0819:3521:14
    1 Haziran Cuma02:5604:4312:1516:0819:3621:15
    2 Haziran Cumartesi02:5604:4212:1616:0819:3721:16
    3 Haziran Pazar02:5504:4212:1616:0819:3721:17
    4 Haziran Pazartesi02:5404:4212:1616:0819:3821:17
    5 Haziran Salı02:5404:4112:1616:0919:3921:18
    6 Haziran Çarşamba02:5304:4112:1616:0919:3921:19
    7 Haziran Perşembe02:5304:4112:1616:0919:4021:20
    8 Haziran Cuma02:5204:4112:1716:0919:4021:21
    9 Haziran Cumartesi02:5204:4112:1716:1019:4121:22
    10 Haziran Pazar02:5204:4012:1716:1019:4121:22
    11 Haziran Pazartesi02:5104:4012:1716:1019:4221:23
    12 Haziran Salı02:5104:4012:1716:1019:4221:24
    13 Haziran Çarşamba02:5104:4012:1816:1119:4321:24
    14 Haziran Perşembe02:5104:4012:1816:1119:4321:25

    ŞIRNAK İFTAR VE SAHUR BİLGİLERİ

    Şırnak sahur ve iftar saatleri, bu kentte yaşamını idame ettiren vatandaşların merak ettiği konular arasında yer alıyor. Şırnak merkez ve çevre ilçelerde yaşamını sürdüren binlerce vatandaşın sorguladığı 2018 Şırnak Ramazan İmsakiyesi'ne aşağıdan ulaşabilirsiniz. Bu bilgiler Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınmış Şırnak merkezinin iftar ve sahur saatlerini içermektedir. Şırnak ilçelerinin sahur ve iftar vakitleri bilgilerini Diyanet İşleri Başkanlığı internet sitesi üzerinden öğrenebilirsiniz.

    TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
    16 Mayıs Çarşamba03:1604:5312:1316:0119:2020:50
    17 Mayıs Perşembe03:1504:5312:1316:0119:2120:51
    18 Mayıs Cuma03:1404:5212:1316:0219:2120:53
    19 Mayıs Cumartesi03:1304:5112:1316:0219:2220:54
    20 Mayıs Pazar03:1104:5012:1316:0219:2320:55
    21 Mayıs Pazartesi03:1004:5012:1316:0219:2420:56
    22 Mayıs Salı03:0904:4912:1316:0219:2520:57
    23 Mayıs Çarşamba03:0804:4812:1316:0319:2520:59
    24 Mayıs Perşembe03:0704:4812:1316:0319:2621:00
    25 Mayıs Cuma03:0604:4712:1316:0319:2721:01
    26 Mayıs Cumartesi03:0504:4712:1316:0319:2821:02
    27 Mayıs Pazar03:0404:4612:1316:0319:2921:03
    28 Mayıs Pazartesi03:0304:4612:1316:0419:2921:04
    29 Mayıs Salı03:0304:4512:1416:0419:3021:05
    30 Mayıs Çarşamba03:0204:4512:1416:0419:3121:06
    31 Mayıs Perşembe03:0104:4412:1416:0419:3121:07
    1 Haziran Cuma03:0004:4412:1416:0519:3221:08
    2 Haziran Cumartesi03:0004:4312:1416:0519:3321:09
    3 Haziran Pazar02:5904:4312:1416:0519:3321:10
    4 Haziran Pazartesi02:5804:4312:1416:0519:3421:11
    5 Haziran Salı02:5804:4312:1516:0519:3521:12
    6 Haziran Çarşamba02:5704:4212:1516:0619:3521:13
    7 Haziran Perşembe02:5704:4212:1516:0619:3621:14
    8 Haziran Cuma02:5604:4212:1516:0619:3621:14
    9 Haziran Cumartesi02:5604:4212:1516:0619:3721:15
    10 Haziran Pazar02:5604:4212:1616:0719:3721:16
    11 Haziran Pazartesi02:5504:4212:1616:0719:3821:16
    12 Haziran Salı02:5504:4212:1616:0719:3821:17
    13 Haziran Çarşamba02:5504:4112:1616:0719:3921:18
    14 Haziran Perşembe02:5504:4112:1616:0819:3921:18

    SİİRT SAHUR VE İFTAR VAKİTLERİ

    Siirt bölgesinde yaşayan Müslümanların sorguladığı sahur ve iftar vakitleri bilgisine, aşağıdan erişebilirsiniz. Bu bilgiler Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınmış Siirt merkezinin iftar ve sahur saatlerini içermektedir. Siirt ilçelerinin sahur ve iftar vakitleri bilgilerini Diyanet İşleri Başkanlığı internet sitesi üzerinden öğrenebilirsiniz

    TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
    16 Mayıs Çarşamba03:1604:5512:1516:0419:2320:54
    17 Mayıs Perşembe03:1504:5412:1516:0419:2420:55
    18 Mayıs Cuma03:1404:5312:1516:0419:2420:57
    19 Mayıs Cumartesi03:1304:5212:1516:0519:2520:58
    20 Mayıs Pazar03:1104:5112:1516:0519:2620:59
    21 Mayıs Pazartesi03:1004:5112:1516:0519:2721:00
    22 Mayıs Salı03:0904:5012:1516:0519:2821:02
    23 Mayıs Çarşamba03:0804:4912:1516:0519:2921:03
    24 Mayıs Perşembe03:0704:4912:1516:0619:2921:04
    25 Mayıs Cuma03:0604:4812:1516:0619:3021:05
    26 Mayıs Cumartesi03:0504:4812:1516:0619:3121:06
    27 Mayıs Pazar03:0404:4712:1516:0619:3221:07
    28 Mayıs Pazartesi03:0304:4712:1616:0719:3221:08
    29 Mayıs Salı03:0204:4612:1616:0719:3321:10
    30 Mayıs Çarşamba03:0104:4612:1616:0719:3421:11
    31 Mayıs Perşembe03:0104:4512:1616:0719:3521:12
    1 Haziran Cuma03:0004:4512:1616:0719:3521:13
    2 Haziran Cumartesi02:5904:4412:1616:0819:3621:14
    3 Haziran Pazar02:5904:4412:1616:0819:3721:15
    4 Haziran Pazartesi02:5804:4412:1716:0819:3721:15
    5 Haziran Salı02:5704:4312:1716:0819:3821:16
    6 Haziran Çarşamba02:5704:4312:1716:0919:3921:17
    7 Haziran Perşembe02:5604:4312:1716:0919:3921:18
    8 Haziran Cuma02:5604:4312:1716:0919:4021:19
    9 Haziran Cumartesi02:5504:4312:1716:0919:4021:20
    10 Haziran Pazar02:5504:4312:1816:1019:4121:20
    11 Haziran Pazartesi02:5504:4212:1816:1019:4121:21
    12 Haziran Salı02:5504:4212:1816:1019:4221:22
    13 Haziran Çarşamba02:5404:4212:1816:1019:4221:22
    14 Haziran Perşembe02:5404:4212:1816:1119:4321:23
    Etiketler: ramazan imsakiye , bitlis imsakiye , şırnak imsakiye , siirt imsakiye , SeoHaber , NoMobil , gündem
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